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        Haberler Gündem Güncel Fırtınayla karışık dolu yağışı başkenti vurdu! - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Fırtınayla karışık dolu yağışı başkenti vurdu!

        Meteoroloji'nin uyarılarının ardından başkent Ankara'da sağanak yağmur ve dolu yağışı başladı. Şiddetli yağış ile ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ortaya dikkat çeken görüntüler çıkardı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 14.06.2024 - 16:19 Güncelleme: 14.06.2024 - 16:55
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        Fırtınayla karışık dolu yağışı başkenti vurdu!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerine kadar Ankara'da beklenen yerel gök gürültülü sağanağın, batı ve kuzey kesimlerde (Ayaş, Sincan, Etimesgut, Yenimahalle, Kahramankazan, Çubuk, Pursaklar, Akyurt, Keçiören, Kalecik, Kızılcahamam, Çamlıdere, Altındağ) yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

        UYARILAR PEŞ PEŞE GELDİ

        AA'da yer alan habere göre kuvvetli yağış ile ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınanın il genelinde etkili olması bekleniyor.

        Yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.

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        DOLU YAĞIŞI FIRTINAYLA GELDİ

        İHA'nın haberine göre başkentin birçok bölgesinde etkili sağanak yağmur ve dolu başladı.

        Ankara’nın Etimesgut başta olmak üzere Çankaya, Yenimahalle, Sincan ilçelerinde de yer yer yollarda su birikintilerinin olduğu ve araçların ilerlemekte zorluk çektiği anlar ise çevredekilerin kameralarına yansıdı.

        Yağışın gün içerisinde etkisini devam ettirmesi bekleniyor.

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        #son dakika
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