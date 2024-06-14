Sahiplendiği köpeği scooterla gezdirip salıncağa bindiriyor
Aydın'da 78 yaşındaki Muharrem Yılmaz, 2 yıl önce sahiplendiği Toprak isimli köpeğini her gün scooter ile gezdirip salıncağa bindiriyor
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Aydın'ın Girne Mahallesi'nde eşiyle yaşayan 7 torun sahibi Muharrem Yılmaz, hayvanları çok sevdiği için 2 yıl önce bir restoranın bahçesinde gördüğü sahipsiz köpek yavrularından birini sahiplendi.
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Torunlarına ait scooter ile köpeğinin oynadığını gören Yılmaz, o günden sonra scootera bindirdiği köpeğiyle uzun yürüyüşlere çıkmaya başladı.
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Parktaki salıncaklara binmeyi de seven köpeği için bahçesine meyve kasasından salıncak yapan Yılmaz, günlerini köpeğiyle geçiriyor.
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Muharrem Yılmaz, Toprak adını verdiği köpeğini çok sevdiğini ve onunla vakit geçirdiği için mutlu olduğunu söyledi.
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TOPRAK MAHALLENİN DE MASKOTU OLDU
Hayatında ilk kez bir köpek sahiplendiğini belirten Yılmaz, "Toprak'ı çok severim. Benim çocuklarım 'acaba babam bizi böyle gezdirdi mi?', 'Babam, Toprak'ı bizden çok seviyor' diyor.
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Bu yaşımda onunla oynamaktan hoşlanıyorum. Toprak benim her şeyim oldu. Evde bir çocuk gibi. Benim zaman geçireceğim başka bir şeyim yok. Yedi torun var bir de bu sekiz oldu" dedi.
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Ayağında protez bulunduğunu, buna rağmen her gün 2 kilometreye yakın yürüyerek köpeğini scooter ile gezdirdiğini söyleyen Yılmaz, "Bundan mutlu oluyorum. Onu gezdirmek, bakmak beni daha mutlu ediyor. Yorulduğumu bile hissetmiyorum, her gün bindiriyorum. Onunla daha mutluyum" diye konuştu.
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Mahalle muhtarı Şule Çıvrakoğlu da Toprak'ın adeta mahallenin maskotu haline geldiğini, Yılmaz'ın çevresindekilere de hayvan sevgisi aşıladığını dile getirdi.
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