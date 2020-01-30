Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları’nda (TCDD) tekniker olarak çalışan şahıs, emekliliğine üç yıl kala İstanbul Üniversitesi’nden makine mühendisi olarak mezun oldu. Mühendis unvanına göre intibakını yaptıran ve 36 yıllık hizmeti bulunan şahıs, 1995 yılında 3600 ek gösterge üzerinden emekli oldu.

Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK),13 yıl sonra, 2008 yılında bir yazı gönderdi. Yazıda, şahsın emeklilik işleminin 3600 yerine 2200 ek gösterge üzerinden yapılması gerektiği belirtilerek, buna göre düzeltme yapıldığı, geçmişe yönelik son 5 yıllık dönemde fazladan ödenen 16 bin 700 liranın borç çıkartıldığı bildirildi.

DANIŞTAY SGK’YI HAKLI BULDU

Emekli aylığı düşürülen ve geçmişe yönelik borç çıkartılan şahıs, idare mahkemesinde açtığı davayı kaybetti. İtiraz üzerine dosyayı görüşen Danıştay da Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yaptığı işlemin doğru olduğuna karar verdi. Danıştay, mühendis olmanın 3600 ek göstergeden yararlanmak için yeterli olmadığına, 3600 ek göstergeden yararlanabilmek için mühendisin teknik hizmetler sınıfında bir kadroda görev yapması gerektiğine hükmetti.

AYM: “MÜLKİYET HAKKI İHLAL EDİLMEMİŞTİR”

Bunun üzerine şahıs, mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yaptı. Anayasa Mahkemesi kararında, kanuna göre teknikerlerin 2200 ek göstergeye tabi olduğu, sonradan emekli aylığının 2200 ek göstergeye göre düzeltilmesinin yasaya uygun bulunduğu belirtildi. Kararda, faiz istenmediği için geçmişe yönelik olarak 5 yıllık emekli aylığı farkının geri alınmasının da mülkiyet hakkının ihlali anlamına gelmediği kaydedildi.

Anayasa Mahkemesi kısa süre önce verdiği bir başka kararında, kurumun hatası nedeniyle yanlış bağlanan emekli aylığının geriye dönük olarak istenmesini Anayasa’ya uygun bulmuş, ancak faiz yürütülemeyeceğine hükmetmişti.