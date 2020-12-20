Samsung Galaxy S21 özellikleri nedir?

SAMSUNG GALAXY S21 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Samsung Galaxy S21 ailesinin ne zaman çıkacağı, satışa ne zaman sunulacağı ile ilgili resmi bir açıklama henüz yok. Teknoloji meraklıları, Samsung Galaxy S21 ailesinin 2021'in Şubat ayında tanıtılacağını düşünüyor.

SAMSUNG GALAXY S21 ÖZELLİKLERİ

Samsung, Samsung Galaxy S21 serisi için resmi bir duyuru yapmadı ancak Onleaks tarafından sızdırılan bilgiler internette dolaşmaya devam ediyor. İşte Samsung Galaxy S21 ailesi için beklenen özellikler...