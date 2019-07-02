02 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Samsung’un yeni amiral gemisi olacak Galaxy Note serisinin son üyesinin tanıtım tarihi belli oldu. Güney Koreli teknoloji şirketi, Samsung Galaxy Note 10 için tanıtım tarihi ve yerini açıkladı.
Buna göre Samsung’un “Samsung Galaxy Unpacked 2019: The Next Galaxy” adıyla duyurduğu etkinlik 7 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Samsung’un yeni cihazıyla ilgili tanıtım toplantısına ilişkin davetler gönderilmeye başlanırken, New York’ta düzenlenecek olan tanıtım etkinliği, yerel saatle 16:00’da, Türkiye saatiyle ise 23:00’da gerçekleştirilecek.
İKİ FARKLI MODEL
Samsung’un şu ana kadar çıkardığı en güçlü telefon olması beklenen Galaxy Note 10’un iki farkı model olarak piyasaya sunulması bekleniyor. Bunlardan standart olan Galaxy Note 10 modeli 6.3 inç erkanla gelecek. 6.8 inç ile daha büyük ekrana sahip olan Galaxy Note 10+’ın ise 5G desteğiyle gelmesi bekleniyor.
Delikli ekran tasarımıyla gelecek olan Galaxy Note 10’da ön kamerayı barındıracak ekran deliğinin ortaya hizalanması kuvvetle muhtemel. Galaxy S10 5G’de (Galaxy Note 10+) ise ekran deliği daha da geniş olacak.
Samsung Galaxy S10’un çerçevesiz ekranına benzer bir tasarıma sahip olması beklene Galaxy Note 10’da en çok merak edilen özelliklerden biri ise hiç şüphesiz Samsung’un akıllı kalemi S Pen ile ilgili… Samsung’un yeni Galaxy Note 10 serisindeki modellerde yer alacak olan S Pen’e daha fazla yetenek eklenmesi bekleniyor.
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