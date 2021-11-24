Çip krizini çözmek için kolları sıvadı

Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung Electronics, ABD’de 2 binden fazla yeni istihdam sağlayacak ve şirketin Teksas’taki varlığını genişletip, küresel imalat tedarik zincirindeki rolünü güçlendirecek 17 milyar dolarlık bir yarı iletken fabrikası için planların ana hatlarını açıkladı.
Samsung, söz konusu fabrikayı, milyarlarca dolar yatırım yaptığı ve halihazırda 3 binden fazla çalışanı barındıran ve ülkenin en sofistike çiplerinin bazılarını ürettiği bir kompleksin yer aldığı Teksas’da, Austin’e 30 mil mesafedeki Taylor’da kuracak. Yeni fabrikanın inşaatının 2022 yılının ilk yarısında başlaması ve üretime ise 2024 yılının ikinci yarısında geçilmesi planlanıyor.
Beyaz Saray yetkilileri Samsung’un bu adımın tedarik zincirini koruyup, ülke içi imalatı artıracağını belirterek, yatırıma yönelik memnuniyetlerini dile getirdi. ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo ise “Yarı iletken çiplerinin ülke içi üretiminin artırılması, ulusal ve ekonomik güvenliğimiz için kritik önemde” dedi.
DÜŞÜK VERGİ YATIRIMI ÇEKTİ
Teksas Valisi Greg Abbott, söz konusu planları duyurmak için düzenlediği basın toplantısında, projenin 2 binden fazla istihdam yaratacağına dikkat çekerek, “Samsung’un eyalete yatırım kararı, Teksas’ta düşük vergi ve yüksek yetenek havuzuna dayalı oluşturduğumuz ekonomik ortamın bir kanıtı” diye konuştu. ,
Samsung’un üst düzey yöneticisi Kinam Kim de şirketin Teksas’da fabrika kurma kararının, teşvik programları, lokal yetenekler ve altyapının hazır olması ve istikrar gibi temel faktörlere dayandığını söyledi.
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