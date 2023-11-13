Deniz Çoban: Bir oyuncuyu alıyorsunuz sahada, yaka paça yere yatırıp iki kişi üzerine çullanıyorsunuz. Orada bulunan 4 kişiden 1 tanesi de demiyor mu, 'Bu yaşananlar futbol içinde mi' diye! Ben şöyle anladım, 'Hoşa gitmeyen kararlar vermeyelim. 2 tane futbolcuya kırmızı kart göstereceğiz falan, bu karar takımların hoşuna gitmez. Kulübeye 2 kırmızı, sahaya 2 sarı. Bunlar hoşa gider. Kulübeden gideni kimse umursamaz. Kimseyi eksiltmedim. Maçta 0-0 zaten' Ben böyle anladım. Şu pozisyonda her şeyden önce Oosterwolde'nin onurunu gururunu kırdılar.