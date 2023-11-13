Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        31
        Galatasaray
        GS
        31
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        22
        Trabzonspor
        TS
        22
        Beşiktaş
        BJK
        22
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        22
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        18
        Kasımpaşa
        KSM
        18
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        17
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        17
        Gaziantep FK
        GFK
        15
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        14
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        14
        MKE Ankaragücü
        MKE
        13
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        13
        Tümosan Konyaspor
        KON
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Rams Başakşehir
        İBFK
        9
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        8
        İstanbulspor
        İST
        5
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Adana Demirspor-Fenerbahçe maçında Oosterwolde'ye yapılan hareket kırmızı kart mı? Eski hakemler yorumladı - Fenerbahçe Haberleri

        Eski hakemler Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi

        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından beIN Trio ekibi ve hakem otoriteleri, hakem Halil Umut Meler'in kararlarını değerlendirdi. İşte tartışmalı pozisyonlar için yapılan yorumlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2023 - 10:36 Güncelleme: 13.11.2023 - 10:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          SORU: 73. dakikada Rodrigues'in Oosterwolde'ye müdahalesi kırmızı kart gerektirir mi?

          Fırat Aydınus: Hiçbir futbolcu ayırma amacıyla gelip de rakibini veya takım arkadaşını böyle ayırmaz. Böyle bir ayırma şekli yok. Dışarıda bile araya girmek istesen, eliyle göğsünden itersin. Kavga ayırırken boynunun tutulduğuna şahit oldunuz mu? Rodrigues'in 'ayırma şekli' niyeti itibarıyla asla ayırmak için değil. Rodrigues, Oosterwolde'nin boğazını sıkarak alaşağı ediyor. Bu net bir kırmızı kart!

        • 2

          Bülent Yıldırım: Belhanda ve Oosterwolde'nin yaptıkları futbol içinde. Karşılıklı sportmenliğe aykırı hareketten gördükleri sarı kart tamam. Rodrigues'in Oosterwolde'nin boğazına çöktüğünü görüyoruz. Arkadan geldi Badou. Dizi koydu. Badou da onla beraber... Burası futbol değil. Burası sokak değil. Bu artık kavga. Bundan sonrası futbol değil. Buradan kırmızı kart çıkmaması kabul edilebilir değil.

        • 3

          Bülent Yıldırım: Oosterwolde nefes alamadı. Adamı aldınız yere çarptınız. Rodrigues, Oosterwolde'yi yere kündeliyor, grekoromen güreşte 3 puan. Rodrigues, Oosterwolde'nin gırtlağına sarılıyor. Dizi de koyup kündeliyor. Sokak kavgası bu. Rodrigues, gırtlağı sıkıp dizi vuruyor. Çok kötü sahneler, kavga bu. Yorumlamak, izlemek istemiyorum. Minimum 1 kırmızı kart çıkması lazım, bu 2 şiddetli harekette bulunan insana. Ben bunu kabul etmiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir maç yönetirsen sonuçlarını biliyorsunuz. Oosterwolde, bayılıyordu sahada. Resmen dövdüler Oosterwolde'yi. Böyle bir şey olmaz.

        • 4

          Bahattin Duran: Rodrigues kırmızı kart. Rodrigues ile Ndiaye'nin kartsız geçmesi, hakem ekibinden biri nasıl söylemedi! Ben anlamıyorum. Hakem ekibinin Rodrigues ve Ndiaye'ye kart göstermemesini kabul edemiyorum. Şunu söyleyeyim; bizim elimizde bu görüntü varsa VAR'da da var. Rodrigues'in yaptığı harekete VAR mutlaka müdahale etmeli. Böyle bir şey olmaz. Kabul edilemez. VAR'ın müdahale edip Rodrigues'i oyundan ihraç ettirmesi lazımdı.

        • 5

          Deniz Çoban: Kırmızı kartla atılan Adana Demirsporlu antrenör, yerden düşeni kaldırdı. VAR'da yeterli görüntü yok. Kalite düşük. Sıktığını, tuttuğunu, yatırdığını görmedi. Sahada Halil Umut Meler, Emre Eyisoy, karşıda Kerem Ersoy, dördüncü hakem Burak Şeker. Bu pozisyonu seyrediyorlar. Hangi biri bu yaşananları futbol içinde görüyor, hangi biri! Sıktığının, kündeye getirdiğinin önemi yok.

        • 6

          Deniz Çoban: Bir oyuncuyu alıyorsunuz sahada, yaka paça yere yatırıp iki kişi üzerine çullanıyorsunuz. Orada bulunan 4 kişiden 1 tanesi de demiyor mu, 'Bu yaşananlar futbol içinde mi' diye! Ben şöyle anladım, 'Hoşa gitmeyen kararlar vermeyelim. 2 tane futbolcuya kırmızı kart göstereceğiz falan, bu karar takımların hoşuna gitmez. Kulübeye 2 kırmızı, sahaya 2 sarı. Bunlar hoşa gider. Kulübeden gideni kimse umursamaz. Kimseyi eksiltmedim. Maçta 0-0 zaten' Ben böyle anladım. Şu pozisyonda her şeyden önce Oosterwolde'nin onurunu gururunu kırdılar.

        • 7

          Deniz Çoban: Şu Türk futbolunun utanç gecesi bu görüntü.

          Bahattin Duran: Bu ayıp. Fenerbahçeli oyuncuyu boğazından tutup yere yatırdılar. İnanamıyorum bunun kırmızı kartsız geçilmesine.

        • 8

          SORU: 90+2. dakikada Balotelli'nin sarı kart gördüğü pozisyonda karar doğru mu?

          Fırat Aydınus: Balotelli önce kavaldan vuruyor, sonra basıyor. Basma tam olacakken hissedip ayağını kaldırıyor. Aynı pozisyon içinde 3 tane hareketi var Balotelli'nin, saliselerle. Bir vuruyor, bir basıyor, bir de basacakken ayağı hissedip çekiyor. Bu sarı kart. Basmaya devam etse, bile bile bassa farklı konuşurdum kart anlamında. Son anda ayağını çekiyor. Kaval, ayak üstüne basma, sonra hemen çekiyor. Sarı kart yeterli.

        • 9

          Deniz Çoban: Sınırları zorlayan bir hamle. Sarı kartı kabul ediyorum. Mert Müldür'ün ayağının şekli de değişiyor. Limitte. Sarı kart kabul.

          Bülent Yıldırım: Sınırda. Hakem ihraç etse bir şey diyemezsiniz. Koyu sarı kart bir pozisyon.

          Bahattin Duran: Bu turuncu bir sarı kart. Hakem oyundan ihraç etse eleştiremezsiniz. VAR müdahalesi olmaz. Sınırları çok zorlayan bir sarı kart.

        • 10

          SORU: 90+6. dakikada Younes Belhanda - Miguel Crespo pozisyonunda devam kararı doğru mu?

          Fırat Aydınus: Belhanda elini kolunu kural dışı kullanmış ve açmış. Kollarını omuz seviyesinde açarak Crespo'nun yüzüne müdahale ediyor. Net sarı kart. Belhanda'nın bir sarı kartı daha var, ikinci sarı kartı olacaktı, olmadı. Şener Şen'in Çıplak Vatandaş filminde 'Olmadı, olduramadım' diye sözü var ya, Halil Umut Meler de olmadı, olduramadı.

        • 11

          Deniz Çoban: Burada faul bile çalmıyorsun. Bu net, tartışmasız, açık, kitabın orta yerinden hava topunda kontrolsüz müdahaleye örnek. Belhanda'nın atılması lazım.

          Bülent Yıldırım: Havada kolu yükseltip hazırladı ve vurdu. Tartışmasız, yoruma açık olmayan bir ikinci sarı kart ve kırmızı kart.

          Bahattin Duran: Açık ve net ikinci sarı kart. Bu hep sarı kart. Açıp vurdu Belhanda.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Eski karısını boğazını keserek öldürdü!
        Eski karısını boğazını keserek öldürdü!
        ABD'den Suriye'ye operasyon
        ABD'den Suriye'ye operasyon
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Filistin'e destek veren Thunberg'in sözü kesildi
        Filistin'e destek veren Thunberg'in sözü kesildi
        İntihar mektubunu sosyal medyadan paylaşmış! Yürek yakan fotoğraf!
        İntihar mektubunu sosyal medyadan paylaşmış! Yürek yakan fotoğraf!
        Avrupa'nın en aktif yanardağı yeniden faaliyete geçti!
        Avrupa'nın en aktif yanardağı yeniden faaliyete geçti!
        2 günlük yağışın ardından işte son veri! Baraj doluluk oranı açıklandı!
        2 günlük yağışın ardından işte son veri! Baraj doluluk oranı açıklandı!
        Ünlü ceketi satıldı
        Ünlü ceketi satıldı
        Ev sahibinden kiracıya kurşun yağmuru!
        Ev sahibinden kiracıya kurşun yağmuru!
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!
        Prof. Dr. Özlü'den kritik zatürre uyarısı!
        Prof. Dr. Özlü'den kritik zatürre uyarısı!
        NASA görüntüsü ortaya çıkardı! Arin de kuruyor!
        NASA görüntüsü ortaya çıkardı! Arin de kuruyor!
        Borçlanma primine dikkat!
        Borçlanma primine dikkat!
        Yağmur ve lodos uyarısı! Bu iller dikkat
        Yağmur ve lodos uyarısı! Bu iller dikkat
        "1990'larda her şey daha samimiydi"
        "1990'larda her şey daha samimiydi"
        İsrail Savunma Bakanı'ndan anlaşma sinyali
        İsrail Savunma Bakanı'ndan anlaşma sinyali
        O pozisyonlar penaltı mı?
        O pozisyonlar penaltı mı?
        Hafriyat kamyonu çarpmıştı! Acı haber geldi
        Hafriyat kamyonu çarpmıştı! Acı haber geldi
        Habertürk Anasayfa