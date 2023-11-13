Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı yazar yorumları

Gürcan Bilgiç (Sabah): Böyle bir maç için mükemmel bir başlangıç yaptı Fenerbahçe. Dzeko ile Demirspor kalecisi Ertaç arasında geçti dakikalar; birisi vuruyor, diğeri tutuyor. Devre bittiğinde tek şutu vardı Adana Demirspor'un, o da faul atışından geldi. Fenerbahçe oyuna da, pozisyonlara da hükmetti adeta. Ama o bahsedilen "son vuruş" var ya, doğru anda, doğru şekilde gelmedi. Ferdi'nin hükmettiği süreçti aslında. Yusuf Sarı'yı "yoklar" arasına karıştırdığı gibi, enerjisiyle hücum yükünü de üstlendi genç oyuncu. Dzeko ile Tadic bu sertlik içinde kararlarını da, ayaklarını da birbirlerine dolaştırdılar. Szymanski de devreye giremedi bir türlü. İrfan Can Kahveci, Rodrigues ile gereksiz bir didişmeye girdi. Aklı rövanşta kalınca, tek etkili pas ile çıktı oyundan. Ama ne pastı!