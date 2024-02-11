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        Haberler Magazin Çağdaş Türk Edebiyatı'nın ünlü yazarlarından Füruzan 92 yaşında hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Ünlü yazar Füruzan hayatını kaybetti

        Türk Edebiyatı'nın en önemli isimlerinden Füruzan, 92 yaşında hayata veda etti. Acı haberi, şair Elif Sofya duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2024 - 13:40 Güncelleme: 11.02.2024 - 13:56
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          Çağdaş Türk edebiyatının önemli isimlerinden Füruzan'dan kötü haber geldi. Ünlü yazar, 92 yaşında hayatını kaybetti.

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          "SONSUZLUĞA GİTTİ"

          Türk edebiyatının en önemli isimlerinden Füruzan'ın vefat haberini, şair Elif Sofya; "Füruzan sonsuzluğa gitti" sözleriyle duyurdu.

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          FÜRUZAN HAKKINDA

          'Feruze Çerçi' adıyla 29 Ekim 1932'de İstanbul'da doğan Füruzan, yazarlık hayatı boyunca soyadını hiç kullanmamasıyla tanınmıştı. 1958'de ünlü karikatürüst Turhan Selçuk'la evlenen Füruzan eşinin soyadını yazarlık yaparken kullanmamasını "Ben o yıllar çok ünlü bir soyadı taşıyordum. Çok ünlü, çok saygıdeğer iki adamın kendi akıllarıyla, emekleriyle ve yetenekleriyle ünlendirdiği saygıdeğer bir soyadıydı. Ben, o ünlenmiş soyadının bana sağlama ihtimali olan kolaylıklarına hiç yanaşmak istemedim. Ben, yazarlığımın sınanmasını tek başıma göğüslemek istedim" diyerek açıklamıştı.

          Füruzan, ilk kitabı 'Parasız Yatılı' ile 1972 Sait Faik Hikâye Armağanı'nı kazandı. Füruzan'ın öyküleri; Fransızca, İspanyolca, Farsça, İtalyanca, Japonca, İngilizce, Rusça, Bulgarca, Boşnakça gibi dillere çevrildi.

          Sait Faik Hikâye Armağanı'nı kazandığı Parasız Yatılı Elif Deniz - Pierre Vincent çevirisiyle (Pensionnaire d’état, Bleu autour yayınevi) 2010’da Fransa'da yayımlandı.

          Fotoğraflar: İHA, AA

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