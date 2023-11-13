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Konya'da kan donduran kaza, cumartesi günü saat 18.40 sıralarında Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'nde meydana geldi.

YOLUN KARŞISINA GEÇEN YAYALARA ÇARPTI DHA'da yer alan habere göre inşaatta işçisi olarak çalışan Sefa Selvi (19) yönetimindeki otomobil, tramvaydan inip yolun karşısına geçmek isteyen yayalara çarptı.

5 KİŞİ ÖLDÜ, 5 KİŞİ DE YARALANDI Kazada, yayalardan Fadime Aslan (52), kızı Sultan Aslan (33), torunları Elif Aslan (14), Fadime Aslan (7) ve Azra Atalay (9) hayatını kaybetti. Ölen Fadime Aslan'ın diğer kızı Emine Atalay (32), çocukları Hasan Atalay (11), Ali Cemal Atalay (8), Fadime Aslan ve sürücünün yanında bulunan Ceylin Naz Övüş (6) yaralandı. Yaralılar, kentteki hastanelere götürülürken sürücü Sefa Selvi de gözaltına alındı.

2 KIZI VE TORUNLARIYLA EVİNE GİDİYORDU Kazada ölen Fadime Aslan'ın 2 kızı ve torunlarıyla birlikte tramvaydan inip, evlerine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalıştıkları belirlendi. Ölen 5 kişinin cenazesi dün Kadınhanı ilçesinde toprağa verildi. Yaralı 5 kişinin tedavisi ise sürüyor.

82 KM'YLE GİDİLMESİ GEREKİRKEN 117 KM'YLE GİDİYORDU Gözaltına alınan Sefa Selvi'nin yapılan kan testinde alkol ve uyuşturucu maddeye rastlanmadı. Polis, alt geçit çalışmaları nedeniyle Trafik Elektronik Denetleme Sistemi'nin (TEDES) çalışmadığı ve 82 kilometre hızla gidilmesi gereken yolda, aracın ne kadar hızla gittiğini belirlemek için teknik inceleme yaptı. Yapılan incelemede 89 metre fren izine rastlanılması nedeniyle aracın 117 kilometre hızla gittiği değerlendirildi.

SÜRÜCÜ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen amatör kümede bir futbol takımında oynayan Selvi, çıkarıldığı mahkemece 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan tutuklandı.

"DİREKSİYONU REFÜJE DOĞRU KIRDIM" Selvi´nin ifadesinde bir anda karşısına kalabalık bir grubun çıktığını belirterek, ''Seyir halindeyken bir anda karşıma kalabalık grup çıktı. Direksiyonu refüje doğru kırdım, frene bastım, ancak duramadım. Zaten alkol testim olumsuz çıktı. Bugün spora giderken 1.5 litre protein tozu içmiştim. Bir önceki gece de 1 litre enerji içeceği içmiştim. Daha önce hiç uyuşturucu kullanmadım. Kaç kilometre hızla gittiğimi bilmiyorum'' dedi.