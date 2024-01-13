"Yüce Türk milletinin başı sağ olsun"
Irak'ın kuzeyinde bulunan Pençe - Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit olurken, 4 askerimiz yaralandı. Kahraman askerlerimizin şehit olması bir kez daha yürekleri dağladı. Ünlüler, şehit askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi
- 1
AJDA PEKKAN
Başımız sağ olsun. Mehmetçiklerimizin ruhlar şâd olsun. Hakları ödenmez. Acılı ailelerine sabırlar dilerim.
- 2
FİLİZ AKIN
Şehit ailelerine sabır diliyoruz her defasında ama esas o evlatların evlerine düşüyor ateş, ilelebet yanıyor en yakınlarının yüreği... Gene bahar kokulu çocuklarımızı kaybettik maalesef.
- 3
NİLÜFER YUMLU
9 evladımızı daha kaybettik. Başımız sağ olsun.
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- 4
EROL EVGİN
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde hain terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı; yaralanan askerimize acil şifa diliyorum.
- 5
SİBEL CAN
Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yüce Türk milletinin başı sağ olsun.
- 6
DOĞA RUTKAY KAMAL
Şehitler ölmez.
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- 7
İBRAHİM BÜYÜKAK
Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizn başı sağ olsun.
- 8
YASEMİN SAKALLIOĞLU
Başımız sağ olsun.
- 9
METİN ŞENTÜRK
Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde hain teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Rabb’im yaralı askerlerimize acil şifalar versin. Başımız sağ olsun.
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- 10
ŞAHNAZ ÇAKIRALP
Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun.
- 11
İPEK AÇAR KÖMÜRCÜ
Yüreğimize düşen ateşin tarifi yok. Kahraman şehitlerimizin ebedi yurtları cennet olsun. Ruhları şâd olsun. Ailelerine, milletimize sabırlar, yaralı Mehmetçiklerimize tez şifalar inşallah.
- 12
NİHAN AKIN
Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum.
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- 13
HALUK LEVENT
Başımız sağolsun.
- 14
SEREN FOSFOROĞLU
Şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı ve sabırlar dilerim. Memleketimizn başı sağ olsun.
- 15
ALİŞAN
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- 16
LALE BELKIS
Türk çocuğu; senin ve yurdun için can veren ulu şehitlerini unutma. Başımız sağ olsun. Üzgünüm.
- 17
FERHAT GÖÇER
Derin bir üzüntü içinde şehit askerlerimize Allah’tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum…
- 18
ÇAĞLA ŞIKEL
Sabır diliyorum, çok üzgünüm...
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- 19
VOLKAN KONAK
Şehitlerimizin acısını en derinden yaşıyor, acılı ailelerine sabır diliyorum. Terörün her türlüsüne lanet olsun.
- 20