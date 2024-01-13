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        Haberler Dünya ABD ile ilgili yeni iddia: Hamas liderleri için ekip mi kuruldu?

        ABD ve İsrail ile ilgili yeni iddia: Hamas liderleri için ekip mi kuruldu?

        ABD dış istihbarat teşkilatı CIA'in, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde olduğu düşünülen Hamas'ın üst düzey yöneticilerini tespit etmek üzere "görev gücü" oluşturduğu belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 14:44 Güncelleme: 13.01.2024 - 14:44
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        Hamas liderleri için ekip mi kuruldu?
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        ABD merkezli The New York Times gazetesinin adını vermediği ABD'li yetkililerden aktardığı bilgiye göre, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan 7 Ekim sonrasında "yeni bir görev gücü oluşturulması" yönünde talimat verdi.

        CIA'in öncelik listesinde Hamas'ın 7 Ekim'den önce dördüncü seviyede olduğu ve "istihbarat toplamak için az sayıda kaynağın kullanıldığı" belirtilen haberde, Sullivan'ın direktifi doğrultusunda CIA'in öncelik listesinde Hamas'ın ikinci seviyeye yükseltildiği aktarıldı.

        Hamas konusunda istihbarat toplamak için CIA'in daha fazla para ve insan kaynağı kullanacağı belirtilirken, ABD'nin 7 Ekim öncesinde Hamas konusundaki istihbaratını ise İsrail'e dayandırdığı kaydedildi.

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        İsrail'in Hamas hakkındaki istihbaratının 7 Ekim sonrasında "önemli ölçüde zayıf olduğunun ortaya çıktığı" vurgulanarak, haberde ABD'li yetkililerin İsrail'den alınan istihbaratı sorguladığı bilgisine yer verildi.

        Haberde ayrıca, ABD'nin İsrail'i "askeri harekatını yeniden düzenleyerek olağanüstü sivil kayıplarıyla sonuçlanacak geniş çaplı saldırılardan ziyade Hamas'ın üst düzey isimlerini öldürmek ve yakalamaya zorladığı" ifade edildi.

        ABD, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına "hedef gösteriyor"

        The Intercept internet sitesi, ABD Hava Kuvvetlerinin yayımladığı resmi belgelere göre, ABD'nin İsrail ordusuna Gazze'deki saldırılarında "hedef göstermede yardım ettiğini" ileri sürdü.

        ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Pat Ryder'ın ABD güçlerinin İsrail'e "rehineleri kurtarma" konusunda yardım ettiği ve "hedef geliştirmeye dahil olmadığı" açıklamasının aksine İsrail'de görevlendirilen personelin "saldırı hedefleme konusunda uydu istihbaratı sağladığı" belirtildi.

        İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 29 binden fazla bombalı saldırı düzenlediği bilgisine yer verilen haberde, ABD ordusunun kasım ayı itibarıyla "ilk defa Gazze'de insansız hava aracı görevlendirdiği" kaydedildi.

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        İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

        Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023’te kapsamlı saldırı düzenledi.

        İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

        İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin 300 çocuk, 7 bin 100 kadın olmak üzere, 23 bin 843 Filistinli öldürüldü, 60 bin 317 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 186'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 520 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

        Çatışmalara 24 Kasım 2023’te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

        İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 347 Filistinli hayatını kaybetti.

        İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023’ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 161 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

        * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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        #ABD
        #israil
        #CIA
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