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        Haberler Spor Futbol Süper Lig VavaCars Fatih Karagümrük Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçı CANLI YAYIN - VavaCars Fatih Karagümrük Haberleri

        Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçı CANLI YAYIN

        Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Hafta içi oynanan 16. hafta erteleme maçında Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, yeni hocası Fernando Santos'la çıktığı ilk mücadeleden de galibiyetle ayrılmak istiyor. Beşiktaş 32 puanla 4. sırada bulunuyor. Fatih Karagümrük ise haftaya 20 puanla 15. sırada girdi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 13.01.2024 - 18:07 Güncelleme: 13.01.2024 - 19:02
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        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.

        STAT: Tüpraş

        HAKEM: Mert Güzenge

        SAAT: 19.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        BEŞİKTAŞ: Mert, Onur, Bakhtiyor, Tayyip Talha, Umut, Amir Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Rashica, Semih, Cenk

        YEDEKLER: Ersin, Svensson, Rebic, Ghezzal, Necip, Demir Ege, Muleka, Mustafa Erhan, Tayfur, Serkan Emrecan

        TEKNİK DİREKTÖR: Fernando Santos

        FATİH KARAGÜMRÜK: Emre Bilgin, Davide Biraschi, Dresevic, Rohden, Can Keleş, Eysseric, Güven, Lasagna, Levent, Kourbelis, Salih

        YEDEKLER: Furkan, Veseli, Kerem Atakan, Samed, Serdar, Emir, Adnan, Bertolacci, Paoletti, Tarık

        TEKNİK DİREKTÖR: Şota Arveladze

        Ligin 19 haftalık ilk bölümünde bekleneni veremeyen siyah-beyazlı ekip 10 galibiyet, 7 yenilgi ve 2 beraberlik sonunda 32 puan toplayarak 4. basamakta yer alıyor. Fatih Karagümrük ise 20 puanla 15. sırada bulunuyor.

        MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN

        FERNANDO SANTOS İLK MAÇINDA

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        Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat tarafından göreve getirilen Portekizli teknik adam Fernando Santos, ilk kez siyah-beyazlı takımın başında sahaya çıkıyor.

        Tüpraş Stadı'nda Beşiktaş taraftarlarının karşısında yeni görevine başlayan Santos, siyah-beyazlı takımda bu sezon Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay ve Serdar Topraktepe'den sonra kulübede görev alan 5. teknik adam oldu.

        İÇ SAHADA GALİBİYETİ UNUTTU

        Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda oynadığı son 3 maçtan puansız ayrıldı.

        Bu sezon şampiyonluk yarışında en ciddi darbeleri iç sahada alan Beşiktaş; Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor ve Kasımpaşa maçlarından 3-1'lik skorlarla yenik ayrılarak taraftarlarını üzdü.

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        BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK

        Siyah-beyazlı ekipte sezonu kapatan Alex-Oxlade Chamberlain'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Omar Colley, Daniel Amartey ve Arthur Masuaku mücadelede forma giyemiyor. Bilindiği üzere Afrika Kupası'nda bulunan Vincent Aboubakar ile Valentin Rosier ise kadro dışı bırakılmıştı.

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