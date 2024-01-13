Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Şırnak'ta 9 şehit için tören düzenlendi

        Şırnak'ta 9 şehit için tören düzenlendi

        Pençe-Kilit operasyonda bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 9 asker için Şırnak'ta tören düzenlendi. Törenin ardından şehitlerin naaşların memleketlerine uğurlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 13:19 Güncelleme: 13.01.2024 - 13:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Pençe-Kilit bölgesinde dün üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 9 askerin cenazeleri, Şırnak´ta Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler´in katıldığı törenle memleketlerine uğurlandı.

        • 2

          Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit harekat bölgesinde dün üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen (32), Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu (30), Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayin (27), Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün (28), Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur (23), Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez (27), İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin (27), Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir, İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar (22) için Şırnak'ta 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

        • 3

          Törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Vali Cevdet Atay, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23'üncü Piyade Tugay Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, kamu kurumlarının temsilcileri ve şehitlerin silah arkadaşları katıldı.

        • 4

          Şehitlerin cenazeleri tören alanına getirildi, ardından öz geçmişleri okundu. Edilen duaların ardından Şehit Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in cenazesi Aksaray'a, Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun cenazesi Giresun'a, Şehit Uzman Çavuş Serkan Sayin'ın cenazesi Adıyaman'a,

        • 5

          Şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün´ün cenazesi Gaziantep'e, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un cenazesi Niğde'ye, Şehit İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in cenazesi Eskişehir'e, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir ve

        • 6

          Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez'in cenazeleri Kahramanmaraş'a, Şehit İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar'ın cenazesi Ordu'ya gönderilmek üzere Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.

        • 7
        • 8
        • 9
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Buse Terim'i sinirlendiren soru... "190 bin dolar verdim! Babama sormadım!"
        Buse Terim'i sinirlendiren soru... "190 bin dolar verdim! Babama sormadım!"
        Baba oğul kavgası ölümle bitti!
        Baba oğul kavgası ölümle bitti!
        EYT’liler ek zamdan yararlanacak mı?
        EYT’liler ek zamdan yararlanacak mı?
        DSÖ'den Covid-19 uyarısı! Hızla yayılıyor...
        DSÖ'den Covid-19 uyarısı! Hızla yayılıyor...
        ABD'den Yemen'de Husi hedeflerine yeni saldırı
        ABD'den Yemen'de Husi hedeflerine yeni saldırı
        Habertürk Anasayfa