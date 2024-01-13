Fenerbahçe, Krunic transferini açıkladı

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Fenerbahçe, Rade Krunic'i satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüren kulübümüz; orta saha oyuncusu Rade Krunic ve kulübü AC Milan ile anlaşmaya varmıştır. Satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak renklerimize bağladığımız oyuncuya ailemize hoş geldin diyoruz."