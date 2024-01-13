Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        50
        Galatasaray
        GS
        48
        Trabzonspor
        TS
        36
        Beşiktaş
        BJK
        35
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        32
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        29
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        29
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        28
        Rams Başakşehir
        İBFK
        26
        Kasımpaşa
        KSM
        26
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        25
        MKE Ankaragücü
        MKE
        24
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        22
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        21
        Gaziantep FK
        GFK
        21
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        20
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        18
        Tümosan Konyaspor
        KON
        18
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        16
        İstanbulspor
        İST
        6
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Oğuzhan Genç, Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçını yazdı: "Beyaz sayfa" - Beşiktaş Haberleri

        Oğuzhan Genç yazdı: "Beyaz sayfa"

        Beşiktaş, yeni teknik direktörü Fernando Santos yönetiminde çıktığı ilk maçta Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti ve üst üste ikinci galibiyetini aldı. Habertürk Muhabiri Oğuzhan Genç müsabakayı kaleme aldı: "Beyaz sayfa"

        ogenc@haberturk.com
        Giriş: 13.01.2024 - 21:22 Güncelleme: 13.01.2024 - 21:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Beyaz sayfa"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye'nin dört bir yanına düşen acı haberin ardından her yerde olduğu gibi Dolmabahçe'de de tribünler buruktu. İmzayı atıp ayağının tozuyla yeni takımını Rize'de tribünde izleyen Fernando Santos, öğrencileriyle 3 günlük mesainin ardından Tüpraş Stadyumu'nun kulübesindeydi.

        Dolu tribünler önünde yeni hocasıyla istekli başladı Beşiktaş. Sonrasında oyun zaman zaman dengelense de gol fırsatları bulan siyah-beyazlılardı. Rashica, Cenk Tosun ve Gedson fileleri bulamazken Beşiktaş bu sezon en fazla gol beklentisi ürettiği ilk yarıyı oynayarak soyunma odasına girdi.

        İkinci yarıda da benzer bir oyun vardı ancak artık bir çilingir gerekiyordu. Rize'deki farklı galibiyetin kahramanları bu kez sıralamayı değiştiler. Kartal'ın parıl parıl parlayan genç yıldızı Semih Kılıçsoy, 62. dakikada yine net bir vuruşla Santos'un gala gecesini hareketlendirdi.

        Hemen 3 dakika sonra ise Rashica yine klas bir vuruşla Karagümrük'ün gardını iyice düşürdü. 90+2'de ise unutulan Rebic'in asistinde vatandaşı Santos döneminde çok şey beklenen Gedson'a dokunmak kaldı.

        Dolmabahçe'de üst üste 3 yenilginin ardından Fernando Santos dönemi 3 gollü galibiyetle başladı. Galibiyet dışında da gelecek için umut veren anları izledik. Elbette değişim birden olmayacak. Bu yolda daha yapılacak çok iş var. Ama Rize maçından beri, yani Santos imzayı attığından bu yana takımdaki ölü toprağının kalktığını söylemek mümkün. Semih'in kattığı enerji ise sezonun en büyük kazanımı...

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
        TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
        Dolmabahçe'de güvenlik zirvesi
        Dolmabahçe'de güvenlik zirvesi
        Erdoğan'dan şehit babasına taziye
        Erdoğan'dan şehit babasına taziye
        Şehitler için ilk tören!
        Şehitler için ilk tören!
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        MSB acı haberi duyurdu: 9 şehit
        MSB acı haberi duyurdu: 9 şehit
        Geçmiş olsun telefonu
        Geçmiş olsun telefonu
        Fenerbahçe, Krunic transferini açıkladı
        Fenerbahçe, Krunic transferini açıkladı
        Şehitlerimizin acısını paylaştılar
        Şehitlerimizin acısını paylaştılar
        Santos, Gümrük'ü 3 puanla geçti
        Santos, Gümrük'ü 3 puanla geçti
        Hamas liderleri için ekip mi kuruldu?
        Hamas liderleri için ekip mi kuruldu?
        2 kız kardeş zehirlenip ölmüştü! Firmadan açıklama!
        2 kız kardeş zehirlenip ölmüştü! Firmadan açıklama!
        Tottenham'dan Ndombele kararı!
        Tottenham'dan Ndombele kararı!
        Buse Terim'i sinirlendiren soru... "190 bin dolar verdim! Babama sormadım!"
        Buse Terim'i sinirlendiren soru... "190 bin dolar verdim! Babama sormadım!"
        Süper Lig'den 2 transfer yapıyor!
        Süper Lig'den 2 transfer yapıyor!
        Baba oğul kavgası ölümle bitti!
        Baba oğul kavgası ölümle bitti!
        EYT’liler ek zamdan yararlanacak mı?
        EYT’liler ek zamdan yararlanacak mı?
        Soğuktan korumak için kuzularına kazak giydirdi
        Soğuktan korumak için kuzularına kazak giydirdi
        DSÖ'den Covid-19 uyarısı! Hızla yayılıyor...
        DSÖ'den Covid-19 uyarısı! Hızla yayılıyor...
        Son durakta fark edildi! Babaanne torununu otobüste unuttu!
        Son durakta fark edildi! Babaanne torununu otobüste unuttu!
        Habertürk Anasayfa