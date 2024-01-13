Son dakika haberi Dolmabahçe'de güvenlik zirvesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Dolmabahçe'deki güvenlik zirvesi başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Dolmabahçe'deki güvenlik zirvesi başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıya; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Org. Metin Gürak, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç katılıyor.
14.30'da başlaması planlanan zirve, saat 16.15'te başladı.