İngilizler duyurdu: Tottenham'dan Ndombele kararı!
İngiliz basınına göre Tottenham uygun fiyatta bir orta saha transferi yapamazsa Galatasaray'a kiralık olarak gönderdiği Tanguy Ndombele'yi geri çağıracak.
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Ara transfer döneminin başlamasının ardından takımlar kadrolarına takviye yapmayı sürdürüyor.
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İngiliz ekibi Tottenham, orta sahaya takviye için çalışmalarına devam ediyor.
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Bununla birlikte Tottenham'ın, Chelsea'nin yıldız orta saha oyuncusu Connor Gallagher'i kadrosuna katmak istediği belirtildi.
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Londra devinin Gallagher'i bırakmakta diretmesi ise Tottenham'ı farklı arayışlara itti.
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TOTTENHAM GERİ ÇAĞIRABİLİR
FootballTransfers'in haberine göre; Premier Lig ekibi, uygun fiyatta bir orta saha transferi yapamazsa Galatasaray'a kiralık olarak gönderdiği Tanguy Ndombele'yi geri çağıracak.
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Haberde teknik direktör Ange Postecoglou'nun Ndombele'nin Türkiye performansı için olumlu rapor verdiği ve geri dönmesine sıcak baktığı kaydedildi.
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14 MAÇTA FORMA GİYDİ
Tottenham'ın 62 milyon Euro'ya Lyon'dan transfer ettiği Fransız oyuncu, geçen sezonu da Napoli'de kiralık olarak geçirmişti.
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Ndombele, Galatasaray'da bu sezon 14 maçta forma giydi ve gol veya asist üretemedi.
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