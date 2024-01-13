Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Üsteğmen Mutlu Duran'ın ailesine telefon
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 askerin şehit olduğu terör saldırısında yaralanan Üsteğmen Mutlu Duran'ın ailesiyle görüştü
Giriş: 13.01.2024 - 15:59 Güncelleme: 13.01.2024 - 16:14
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Üsteğmen Mutlu Duran'ın ailesiyle telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralı komutanın amcası, annesi ve nişanlısı ile görüşerek, Üsteğmen Duran'ın durumu hakkında bilgi aldı.
Erdoğan, görüşmede, aileye geçmiş olsun ve acil şifa dileklerini iletti.