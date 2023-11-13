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        Haberler Gündem Çevre Baraj doluluk oranlarında son durum! 2 günlük yağışın ardından işte son veri! Baraj doluluk oranı açıklandı!

        2 günlük yağışın ardından işte son veri! Baraj doluluk oranı açıklandı!

        Yurt genelinde devam eden kuraklık, İstanbul'da da barajların boşalmasına neden oldu. Mega kente, cumartesi ve bugün düşen yağışın ardından İSKİ, son veriyi açıkladı. Baraj doluluk oranı arttı mı azaldı mı? İşte 13 Kasım itibariyle son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2023 - 09:53 Güncelleme: 13.11.2023 - 09:53
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        2 günlük yağışın ardından işte son veri! Baraj doluluk oranı açıklandı!
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        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'daki barajların doluluk oranını açıkladı. Cumartesi günü öğleden sonra inen şiddetli sağanağın ardından İstanbul, bu sabaha karşı da bir miktar yağış aldı.

        SON 3 GÜNÜN DOLULUK ORANI

        İstanbul'da şiddetli sağanaktan önce 11 Kasım Cumartesi günü, barajların doluluk oranı yüzde 16.18'di. Sağanağın ardındansa dün bu oran yüzde 16.43'e çıktı. Bu sabah yapılan ölçümde ise 13 Kasım itibariyle barajların doluluk ortalaması yüzde 16.47 oldu.

        ARTIŞ YAKLAŞIK BİNDE 3

        Diğer bir ifadeyle mega kentteki barajların doluluk oranı son iki günde yaklaşık % 0.3 arttı. Yetkililer, İstanbulluları, su tüketimi konusunda duyarlı olmaya davet etti.

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        BU HAFTA YAĞIŞ BEKLENİYOR

        Öte yandan Meteoroloji'den alınan bilgiye göre kentte hafta içi aralıklarla sağanak bekleniyor.

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        #baraj doluluk
        Haberi Hazırlayan: Alper Uruş
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