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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'daki barajların doluluk oranını açıkladı. Cumartesi günü öğleden sonra inen şiddetli sağanağın ardından İstanbul, bu sabaha karşı da bir miktar yağış aldı.

SON 3 GÜNÜN DOLULUK ORANI İstanbul'da şiddetli sağanaktan önce 11 Kasım Cumartesi günü, barajların doluluk oranı yüzde 16.18'di. Sağanağın ardındansa dün bu oran yüzde 16.43'e çıktı. Bu sabah yapılan ölçümde ise 13 Kasım itibariyle barajların doluluk ortalaması yüzde 16.47 oldu.

ARTIŞ YAKLAŞIK BİNDE 3 Diğer bir ifadeyle mega kentteki barajların doluluk oranı son iki günde yaklaşık % 0.3 arttı. Yetkililer, İstanbulluları, su tüketimi konusunda duyarlı olmaya davet etti. REKLAM

BU HAFTA YAĞIŞ BEKLENİYOR Öte yandan Meteoroloji'den alınan bilgiye göre kentte hafta içi aralıklarla sağanak bekleniyor.

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