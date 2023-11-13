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        Haberler Dünya Filistin'e destek veren iklim aktivisti Thunberg'in sözü kesildi

        Afgan ve Filistinli kadınları sahneye davet eden iklim aktivisti Thunberg'in sözü kesildi

        İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki "İklim ve Adalet Yürüyüşü"nde sahneye Afgan ve Filistinli kadınları davet etti. Sahneye fırlayan bir kişi Thunberg'in elinden mikrofonu almaya çalıştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 07:28 Güncelleme: 13.11.2023 - 07:28
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          İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da katıldığı iklim protestosunda sahneye davet ettiği bir Filistinli ve Afgan kadının konuşmasının ardından sözü kesildi.

        • 2

          Thunberg, Amsterdam'daki iklim protestosunda, "ezilenlerin ve özgürlük için mücadele edenlerin" sesini dinlemenin gerekliliğine vurgu yaparak, Sahar Shirzad adında bir Afgan kadın ile bir Filistinli kadını sahneye davet etti.

        • 3

          Kadınlar sözünü tamamladıktan sonra, "Dinlemiyorduk. Gücü elinde bulunduranlar dinlemiyordu." diyerek konuşmasına devam eden Thunberg'in sözü, "Buraya iklim mitingi için geldim, siyasi görüş için değil." diyen kimliği belirsiz biri tarafından kesildi.

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          Thunberg sahneye dönmeden önce, kalabalığın ön tarafında yer alan bir grup aktivist Filistin bayrakları açtı ve Filistin'i destekleyen sloganlar attı.

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          Kısa süre sonra sahneye dönen Thunberg, göstericilerle "İşgal edilmiş topraklarda iklim adaleti yok." şeklinde slogan attı.

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          Shirzad, Thunberg için, "O kendi zamanını bize verdi." dedi.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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