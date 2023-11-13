Meteoroloji'den 20 kent için sarı alarm!
Meteoroloji'den yapılan son açıklamaya göre Batı Karadeniz ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri için sağanak uyarısı yapıldı. Meteoroloji uyarı haritasında ise 20 kent için "sarı" alarm verildi. İşte o illerimiz...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminine göre, öğleden sonra Bolu, Karabük çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde, akşam saatlerinden itibaren de Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
"TEDBİRLİ OLUN" UYARISI
AA'da yer alan habere göre kuvvetli yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar ile dik yamaçlarda heyelan riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi..png
20 KENT İÇİN SARI ALARM
Meteoroloji uyarı haritasında Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Karabük, Yalova ve Düzce için "sarı" alarm verildi.