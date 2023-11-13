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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminine göre, öğleden sonra Bolu, Karabük çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde, akşam saatlerinden itibaren de Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

"TEDBİRLİ OLUN" UYARISI AA'da yer alan habere göre kuvvetli yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar ile dik yamaçlarda heyelan riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. .png 20 KENT İÇİN SARI ALARM Meteoroloji uyarı haritasında Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Karabük, Yalova ve Düzce için "sarı" alarm verildi.