"BEKLEDİĞİMİZ YAĞMUR GELDİ"

Sağanak yağış etkisini sürdürürken açıklamada bulunan vatandaşlardan Hasan Bedel, "Çok güzel bir sabaha uyandık. Beklediğimiz yağmurlar nihayet geldi. Çiftçilerimizin bu yağmura ihtiyacı vardı. Vatandaş olarak bizim de ihtiyacımız vardı. Memleket için bereketli olsun inşallah" dedi.