Beşiktaş - Başakşehir maçı yazar yorumları

"REBIC'IN PERFORMANSI GALİBİYET OLARAK GELDİ"

Ali Gültiken - Sabah: "Bu etkinin içerisinde başrolü Rebic aldı. Geldiği günden beri beklenen etkili performansının tamamı olmasa bile büyük bir bölümüyle sahadaydı. Rebic'in bu performansının karşılığı Beşiktaş'a galibiyet olarak döndü. Takımı önde tutabilmek, rakibi tehdit edebilmek özellikle iç saha maçlarında her zaman çok önemlidir. Rebic dün sahada isteyen ve rakibi tehdit eden bir oyuncu olarak Beşiktaş taraftarının arzuladığı şeyleri sahaya yansıttı. Güven duygusu her zaman hayatın her alanında en önemli şeydir. Futbol için de geçerlidir… Oyuncu kendini güvende hissettiği süre içerisinde kafasını, motivasyonunu %100 sahaya verebilir."