Beşiktaş - Başakşehir maçı yazar yorumları

"BU ŞARTLARDA GALİBİYET ŞAM'DA KAYISI"

Turgay Demir - Sabah: "Bitti mi, biter mi!? Bir de hakem hataları var ki, sabır taşı çatlatır. Dün bir yenisini daha izledik. Opoku, Bahtiyar'ın burnunu kırdı, gözünü şişirdi, resmen hastanelik etti, kırmızı kart görmek şöyle dursun faulü de Başakşehir attı iyi mi!? Bu şartlarda bu galibiyet Şam'da kayısı. Bunca sakatlığın belki de tek güzel yanı Kartal, Afrika Kupası'nın oynanacağı döneme hazırlanmış oluyor bir bakıma. Çünkü o dönemde de bir çok oyuncu eksik olacak.. Her neyse… Rıza hoca ilk maçında taraftarla güzel bir şekilde merhabalaştı. Takım da iyi tepki verdi, seyirci de. Olması gereken de bu zaten."