Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        31
        Galatasaray
        GS
        31
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        22
        Trabzonspor
        TS
        22
        Beşiktaş
        BJK
        22
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        22
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        18
        Kasımpaşa
        KSM
        18
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        17
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        17
        Gaziantep FK
        GFK
        15
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        14
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        14
        MKE Ankaragücü
        MKE
        13
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        13
        Tümosan Konyaspor
        KON
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Rams Başakşehir
        İBFK
        9
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        8
        İstanbulspor
        İST
        5
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş - Başakşehir maçında Bahtiyar Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş - Başakşehir maçında Bahtiyar Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları

        Beşiktaş, Rıza Çalımbay'la çıktığı ilk maçta Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. beIN Trio ekibi, Opoku ile Zaynutdinov arasında yaşanan pozisyonu yorumladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2023 - 10:10 Güncelleme: 13.11.2023 - 10:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İşte beIN Trio ekibinin Beşiktaş-Başakşehir maçında Opoku ile Zaynutdinov arasında yaşanan pozisyona dair yorumları:

        • 2

          Deniz Çoban: Bu pozisyonda konuşulacak bir şey görmüyorum. Bu pozisyonda hakem, Zaynutdinov aleyhine faul verdi.

        • 3

          Deniz Çoban: Oyuncunun sarı kartı yok mu, UEFA eğitimlerinde söylerler, 'Geldin oyuncunun yüzünü o halde gördün' Faulü Zaynutdinov aleyhine vermiş olsan da, dön ikinciden kırmızını çıkar, dördüncü hakemine 'Bravo' de, alkışla, kendini kurtar.

        • 4

          Deniz Çoban: Arda Kardeşler, tecrübesinde bir hakem, Zaynutdinov'un yüzünü o halde gördükten sonra nasıl burada bu çıkışı yakalayamıyor.

        • 5

          Deniz Çoban: Hakemlerimiz, yanlış karar verirler, değerlendirirler falan. MHK 'Yanlışa yanlış demeyip, allayıp pullayıp doğru' dediği için 'Biz sahada doğru yapıyoruz' der. Yanlışlarını doğru görüp yanlışlara devam ediyorlar.

        • 6

          Bahattin Duran: Zaynutdinov'un tepkisinden her şey belli oluyor. Hocalar falan herkes dışarıda. Bu dışarıda olsa, cezası var.

        • 7

          Bahattin Duran: Zaynutdinov "Kart görmedi mi" diyor, olaydan habersiz. Opoku'ya ikinci sarı kart gerekiyor. Oyundan ihraç edilmeliydi. Zaynutdinov'a çok geçmiş olsun, acil şifalar.

        • 8

          Bülent Yıldırım: Görmeye dayanamadığımız bir sahne. Opoku, profesyonelce kolunu ve dirseğini sallıyor.

        • 9

          Bülent Yıldırım: Zaynutdinov'a çok geçmiş olsun. İzlemeye insan dayanamıyor. Bu futbol değil. Bu kadar insan buraya ne için, neden toplandı.

        • 10

          Bülent Yıldırım: Herkes ne olduğunu gördü, hakemler dışında. Niye bu kadar insan toplanıyor buraya. Tartışılacak hiçbir şey yok.

        • 11

          Bülent Yıldırım: Bu futbol değil. Futbolcu sağlığı işin esası. Bu hazırlanmış, futbol dışı bir hamle. Çok üzücü. Opoku'nun ihracı gerekirdi. Hazırlanıp, kuvvetli vuruyor.

        • 12
        • 13
        • 14
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Eski karısını boğazını keserek öldürdü!
        Eski karısını boğazını keserek öldürdü!
        İntihar mektubunu sosyal medyadan paylaşmış! Yürek yakan fotoğraf!
        İntihar mektubunu sosyal medyadan paylaşmış! Yürek yakan fotoğraf!
        Filistin'e destek veren Thunberg'in sözü kesildi
        Filistin'e destek veren Thunberg'in sözü kesildi
        2 günlük yağışın ardından işte son veri! Baraj doluluk oranı açıklandı!
        2 günlük yağışın ardından işte son veri! Baraj doluluk oranı açıklandı!
        Avrupa'nın en aktif yanardağı yeniden faaliyete geçti!
        Avrupa'nın en aktif yanardağı yeniden faaliyete geçti!
        Ev sahibinden kiracıya kurşun yağmuru!
        Ev sahibinden kiracıya kurşun yağmuru!
        Ünlü ceketi satıldı
        Ünlü ceketi satıldı
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        NASA görüntüsü ortaya çıkardı! Arin de kuruyor!
        NASA görüntüsü ortaya çıkardı! Arin de kuruyor!
        Prof. Dr. Özlü'den kritik zatürre uyarısı!
        Prof. Dr. Özlü'den kritik zatürre uyarısı!
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!
        Borçlanma primine dikkat!
        Borçlanma primine dikkat!
        Yağmur ve lodos uyarısı! Bu iller dikkat
        Yağmur ve lodos uyarısı! Bu iller dikkat
        "1990'larda her şey daha samimiydi"
        "1990'larda her şey daha samimiydi"
        İsrail Savunma Bakanı'ndan anlaşma sinyali
        İsrail Savunma Bakanı'ndan anlaşma sinyali
        O pozisyonlar penaltı mı?
        O pozisyonlar penaltı mı?
        Hafriyat kamyonu çarpmıştı! Acı haber geldi
        Hafriyat kamyonu çarpmıştı! Acı haber geldi
        "Kendine daha çok güven Kartal"
        "Kendine daha çok güven Kartal"
        "Sonuç her şeyi anlatıyor"
        "Sonuç her şeyi anlatıyor"
        Kimlik nakli!
        Kimlik nakli!
        Habertürk Anasayfa