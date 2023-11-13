Kangal'ların 'akraba' eşleşmesi, ırkın gerilemesine neden oluyor

Eşte seçiciliği Kangal köpekleri de yapıyor. Bu da o dişinin içgüdüsel olarak o erkek köpekteki artılar, eksiler, cesaret ve vücut yapısı gibi özelliklere bakıyor. Bunları görüp, hissedip seçiyor. Ona göre de eş oluyor. Ben bu tür eşleşmelerden daha verimli, daha sağlam, daha safkan ve daha asil ırk köpeklerin çıktığına inanıyorum"