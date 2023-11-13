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Pandeminin başından bu yana otomobilin bir yatırım aracı olarak görülme durumu, 2023'ün ilk 8 ayında zirve yaptı.

Her ne kadar yaz aylarında Ticaret Bakanlığı'nın hayata geçirdiği düzenlemeler otomobili yatırım aracı olmaktan çıkarmış olsa bile, 2023 sonunda Türkiye otomotiv pazarında ilk kez 1 milyon barajının aşılarak tüm zamanların rekorunun kırılacağı da şimdiden kesinleşti.

Öyle ki, ODMD verilerine göre, Ocak-Ekim döneminde Türkiye otomotiv pazarı 958 bin 942 adede yükseldi. Böylece, yılın ilk 10 ayında 2022'nin tamamında elde edilen rakam aşıldı.

İşte böyle bir ortamda neredeyse her markanın kendi satış rekorlarını kırdığı bir dönem yaşanırken, bu durum genel merkezlerin de dikkatini çekti.

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Bu markalardan biri olan Peugeot da, sene başında açıkladığı 2023 yılı satış hedefini Eylül ayı itibariyle aştı. Türkiye, Fransız üreticinin ilk 9 aydaki performansı ile tüm dünyada iki sıra birden yükseldi ve markanın en büyük beşinci pazarı haline geldi.

En büyük beşinci pazarı Türkiye oldu Haberi Görüntüle

Markanın Türkiye'deki performansı, Peugeot CEO'su Linda Jackson'ın önceki günlerde İstanbul'a ziyarette bulunmasına neden oldu.

Linda Jackson ile ilk kez 2019 yılında İstanbul'da gerçekleşen Citroen C5 Aircross lansmanında görüşmüş, Fransız markanın o dönemki stratejilerini kendisinden dinlemiştik.

İngiliz CEO ile dört yılın ardından bu kez Stellantis'in bir diğer Fransız temsilcisi Peugeot'nun CEO'su olarak yeniden buluşma fırsatı elde ettik.

'TÜRKİYE STANDARTLARI BELİRLİYOR'

Konuşmasına markasının global arenadaki performansından bahsederek başlayan Jackson, 14 markalı Stellantis’in satışlarının yüzde 20’sini, Avrupa’da ise grubun satışlarının 3’te birini kendilerinin karşıladıklarını vurgulayarak, Stellantis’in en büyük ikinci markası olduklarını anlattı.

Türkiye'de ise pazarda beşinci sıraya yerleştiklerine değinen Jackson, "Bu yıl Türkiye'de rekorlar kırdık. İlk 10 ayda 64 bin otomobil sattık, bu geçen yıla göre yüzde 180 büyüme demek, satışlarımızın yüzde 84’ü bireysel müşteriler. Ocak-Ekim döneminde satışlarımızın yüzde 80'i üst donanımlı araçlardan oluştu. Türkiye dünyada 408 modelinin en çok satıldığı ikinci ülke, Avrupa'da ise birinci ülke oldu. Türkiye standartları belirliyor bu anlamda. Diğer pazarlar onu takip ediyor" dedi.

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Türkiye'nin Fransa, İtalya, İngiltere ve İspanya'nın ardından Peugeot'nun en büyük pazarı haline geldiğini bildiren Jackson, "2024'te Türkiye beşinci sırada olmaya devam edecek. Türkiye'nin 9'uncu sıradan kısa zaman içerisinde beşinci sıraya çıkması dikkat çeken bir gelişme. Artık planlarımızı bu yönde hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı.

'2024'TE ELEKTRİKLİYE GEÇİŞİ HIZLANDIRACAĞIZ'

2024'te yeni modelleri Türkiye'de getireceklerini de aktaran Linda Jackson, önümüzdeki sene elektrikli araçlara ağırlık vereceklerini söyledi.

Jackson, "2024’te Türkiye'de elektrikli geçişi hızlandıracağız ve bu konuda da lider olmayı hedefliyoruz. 2024’te elektrikli 408, yeni 3008 ve elektrikli 3008, yeni hafif ticari modellerimiz ve yeni 5008'i satışa sunacağız. Yeni 3008'i ilk etapta 500 km menzil ile tanıttık, sonrasında 700 km menzile sahip versiyon da gelecek" dedi.

Peugeot CEO'sunun verdiği bilgiye göre, 2024'ün ikinci çeyreğinde elektrikli 408, 3008 ve hafif ticari modeller, yılın üçüncü çeyreğinde ise yeni 5008'in satışa sunulması planlanıyor.

DİREKSİYON SİMİDİ DEĞİŞİYOR

Linda Jackson, markanın geleceği açısından da önemli açıklamalarda bulundu.

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10 yıl önce i-cockpit adı verilen ve rakiplerinden daha farklı bir konsol tasarımına geçen Peugeot'nun, önümüzdeki yıllarda direksiyon tasarımlarını radikal biçim değiştireceğini anlatan Jackson, "CES fuarında sergilediğimiz Inception konsepti, geleceğimize ışık tutuyor. Bu araçta NASA tarafından da kullanılan UV filtresi de olan özel bir materyal bulunuyor. Ayrıca, direksiyon yerine Hyper Square dediğimiz yeni bir tasarım yine bu araçta sergilendi" bilgisini verdi.

İngiliz CEO, Hyper Square'i sadece yeni bir direksiyon değil, bir tür sürüş merkezi olduğuna işaret ederek, "Aslında elektronik bir bağlantı ile aracın süspansiyonuna bağlı bir sistem. Çok daha sezgisel. Artık neredeyse bir bilgisayar oyunu gibi. Önümüzdeki 3-4 sene içinde yeni modellerimizde bunu göreceğiz" diye konuştu.

'ÇİNLİLERE SAYGI DUYUYORUM AMA UYKUMU KAÇIRMIYORLAR'

Linda Jackson, son dönemde Batıya akın akın gelmeye başlayan Çinli otomobil firmaları hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Birçok Çinli otomobili test ettiğini kaydeden Jackson, "Çinliler uykumu kaçırmıyor, ama onlara saygı duyuyorum. Birçok Çinli otomobil kullandım ve beğendim. Fakat, ben bu sektörde çok eskiyim. Eskiden 'eyvah Japonlar geliyor' diyorduk, sonra 'eyvah Koreliler geliyor' dedik. Şimdi de Çinlilerin gelişini konuşuyoruz. Bu rekabet bizi güçlendirecek, burada önemli olan marka değeridir. Bu kapsamda son 18 aydır markamızın imajı ve sadeleşmesi üzerine çalışıyoruz. Markamızı 'upper end mainstream' (ana akımın üst sınırı) olarak konumlandırıyoruz" dedi.

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Çinli firmalar ile rekabet için iş yapış yöntemlerini değiştirdiklerini de aktaran Jackson, 'Tedarik yönetimimizi yeniliyor. Gigafabrika ölçeğinde yeni tesisler inşa ediyoruz. Çinlilere bağlılığı azaltmak için batarya ve elektrik motorunu kendimiz üreteceğiz" planlarını paylaştı.

Stellantis'in Çinli üretici Leap Motor'un yüzde 20'sini 1.6 milyar euro karşılığında satın almasına da değinen Jackson, bu hamlenin markanın rekabetçi pozisyonunu hem de Çin'de hem de global de olumlu etkileyeceğini söyledi.

Sonuç olarak, 1977 yılından bu yana otomotiv sektöründe farklı pozisyonlarda görev alan ve çalışma hayatına Jaguar, British Leyland, Rover Group, Citroen ve son olarak Peugeot gibi global markaları sığdıran Linda Jackson'un açıklamaları hem otomotiv endüstrisinin hem de kendi markasının geleceği açısından önemli mesajlar taşıyor.

Puegeot Türkiye'nin performansına bağlı olarak, Jackson'u 2024'te yeniden Türkiye'de görme ihtimalimiz olduğunu söyleyerek şimdilik noktayı koyalım.