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Fransız otomobil üreticisi Peugeot, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılında, ülkedeki satışlarında tarihindeki en yüksek satış adedine ulaşmayı hedeflediğini bildirdi.

Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, "Ocak-Eylül 2023 döneminde ise 59 bin adete yakın bir satış performansı ortaya koyarak, yılsonu hedeflerimizi ilk 9 aylık dönemde yakaladık. Bir önceki yıla göre otomotiv pazarının büyüme oranı yüzde 65 iken, biz yüzde 180’nin üzerinde büyüme yakaladık. Şimdi Cumhuriyetimizin 100. yılında, rekorun rekorunu kırmayı hedefleyerek, 75 bin adetin üstünde bir satışla yılı tamamlamayı amaçlıyoruz" dedi.

Peugeot’un Türkiye'de satış rakamlarının Fransa'daki genel merkezin dikkatini çektiğini de aktaran Gülin Reyhanoğlu, "Geçen sene global CEO’muz Linda Jackson ülkemize bir ziyaret gerçekleştirmişti. Kendisi Türkiye’ye geldiğinde bizlere 147 ülke içerisinde Türkiye'nin satış sıralamasında yedinci sırada olduğunu söylemişti ve Türkiye’yi daha yukarıda görmek istediğini söylemişti. İlk 9 aydaki performansımızla tüm dünya çapında iki sıra birden yükseldik ve global anlamda en çok Peugeot satılan beşinci ülke konumuna ulaştık. Şimdi hedefimiz sene sonunda beşinci basamaktan daha da yukarıya tırmanmak" hedefini paylaştı.

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Bu noktada, Peugeot CEO’su Linda Jackson'ın önümüzdeki günlerde Türkiye'ye yeni bir ziyarette bulunacağını da belirtelim. Jackson'ın, İstanbul'da ev sahipliği yapacağı toplantıda gelecek yıl için hedeflerini açıklaması bekleniyor.

GLOBAL SATIŞLARIN YÜZDE 7'Sİ TÜRKİYE'DEN

Fransız markanın kısa bir süre satışa sunduğu makyajlı modelleri 2008 ve 508 için düzenlenen lansman etkinliğinde açıklamalarda bulunan Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu'nun açıklamaları ile devam edecek olursak, Reyhanoğlu yıl sonunda 1 milyon adet üzerinde bir pazar büyüklüğü tahmin ettiklerini bildirdi.

Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, "Son birkaç aydır pazarın 1 milyon adetin üstünde kapanacağına tüm sektör olarak hemfikiriz. Bununla birlikte biz pazarın 2023 yılında 1 milyon 150 bin adet civarında tamamlanmasını bekliyoruz. Talep devam ediyor" diye konuştu.

Edindiğimiz bilgiye göre, şuan için Peugeot'nun en yüksek satış adetlerine ulaştığı ülkeler sırasıyla Fransa, İtalya, İngiltere, İspanya ve Türkiye. Türkiye, markanın global satışlarının da yüzde 6.8’ini oluşturuyor.

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'HEDEF BİREYSEL BÜYÜME'

Öte yandan, Gülin Reyhanoğlu, daha çok bireysel satış tarafından büyümeyi hedeflediklerini de aktararak, "Filo payımızı artırmakla ilgili bir hedefimiz yok" dedi.

Reyhanoğlu, "Filo payımız bugün yüzde 17.5 olarak aynı şekilde de devam ediyor. Yani filo oranını bir anda yüzde 40-50 yaptırmayacağız. Yüzde 17.5’ta devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

2024'TE ELEKTRİĞE YÖNELECEK

Peugeot Türkiye, yıl sonuna kadar 6 bin adet makyajlı 2008 satışı gerçekleştirmeyi hedefliyor. Makyajlı 508'den ise bin adet satma hedefi var.

Fransız marka, 2024'te ise elektrikli otomobillere ağırlık vermeyi planlıyor. Bu kapsamda, markanın önümüzdeki yılki satışlarının yüzde 15'inin elektrikli otomobillerden oluşması bekleniyor.