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        Haberler Dünya Son dakika haberi: İngiltere'de İçişleri Bakanı Suella Braverman görevden alındı

        İngiltere'de İçişleri Bakanı Braverman görevden alındı

        BBC'nin haberine göre, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İçişleri Bakanı Suella Braverman'ı görevden aldı. Braverman, Filistin'e destek gösterilerine karşı tutumuyla tartışmalara neden olmuştu. Braverman'ın yerine Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı James Cleverly'nin göreve getirildiği belirtildi.

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 13.11.2023 - 12:11 Güncelleme: 13.11.2023 - 12:11
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        İngiltere'de İçişleri Bakanı görevden alındı
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        BBC'nin haberine göre, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İçişleri Bakanı Suella Braverman'ı görevden aldı.

        Kabinedeki değişikliklerin bugün devam etmesinin beklendiği ifade edildi.

        FİLİSTİN'E DESTEK YÜRÜYÜŞLERİNE 'NEFRET YÜRÜYÜŞÜ' DEMİŞTİ

        Londra'da 14 Ekim'den beri her cumartesi düzenlenen Filistin'le dayanışma yürüyüşlerinin Birinci Dünya Savaşı sonunda müttefikler ile Almanya arasında imzalanan ateşkesin yıl dönümüne denk gelmesi üzerine Başbakan, İçişleri Bakanı ve Londra Metropolitan Polisi, yürüyüşün ertelenmesini istemişti.

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        Ateşkes Günü olarak geçen 11 Ekim'de Filistin yürüyüşü yapmayı Başbakan Rishi Sunak, "provokatif ve saygısızca" olarak nitelendirirken Braverman ise yürüyüşlerle ilgili "nefret yürüyüşü" açıklaması yapmıştı.

        Londra Metropolitan Polisi, yürüyüşe izin vermemesi yönündeki çağrılara ise yürüyüşü engellemek için yeterli kanıt ve yasal gerekçe olmadığını açıklamıştı.

        Braverman, bu tartışmalar sürerken Times gazetesinde yayımlanan makalesinde Londra polisini Filistin konusunda taraflı olmakla suçlamıştı.

        Bu açıklaması nedeniyle hükümetten, partisinden ve muhalefetten eleştiriler alan Braverman için İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf, "aşırı sağı cesaretlendirdiği" için istifa çağrısı yapmış, ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer ise görevden alınması gerektiğini söylemişti.

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        Braverman, X hesabından yaptığı paylaşımda, Londra'da dün düzenlenen Filistin'le dayanışma yürüyüşü ve aşırı sağcıların Ateşkes Günü kapsamında gerçekleştirdiği eylemlerde Londra polisinin gösterdiği performansı övmüştü.

        Yaşanan şiddet olaylarında bazı polislerin yaralandığını kaydeden Braverman, yürüyüşte sergilenen bazı pankartları ve sloganları "hastalıklı, tahrik edici ve bazen suç niteliği taşıyan" şeklinde yorumlamıştı.

        Braverman, "Antisemitizmle ırkçılığın her türlüsü ve terörizme bu kadar değer verilmesi son derece rahatsız edici. Bu böyle devam edemez" ifadelerini kullanmıştı.

        Her hafta düzenlenen eylemler nedeniyle, "Londra sokakları nefret, şiddet ve antisemitizmle kirleniyor." ifadelerine yer veren Braverman, kentteki Yahudi toplumunun da tehdit altında hissettiğini belirtmişti.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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        Haberi Hazırlayan: İrem Kuşoğlu
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