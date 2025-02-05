Bugünden itibaren koşmaya başlarsanız hayatınızda neler değişebileceğini biliyor musunuz? Koşu sporuna başlamadan önce mutlaka bilinmesi gerekenler

Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur diye boşuna dememişler... Düzenli spor yapmak özellikle bugünün dünyasında hepimizin hayatının kalitesini arttıran bir şey. Spor yapmak vücut sağlığımız kadar ruh sağlığımızı da iyileştirici etkiye sahip. Üstelik bazı spor kolları için bir mekana ve ekipmana da ihtiyacınız yok! Evet, koşu sporundan bahsediyoruz...

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Koşu sporu sadece uygun kıyafetlerle sokağa çıkarak yapabileceğiniz bir spor! Üstelik eğer istikrarlı bir program uygulayabilirseniz vücudunuzda gözle görülen iyileşmeler meydana geliyor. Eğer sporda deneyimsizseniz direkt koşuyla başlamak sizin için zorlayıcı olabilir. Özellikle başlangıç programı için bir profesyonelden destek almayı deneyebilirsiniz.

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KAÇ DAKİKA KOŞABİLİRSİNİZ?

Koşacağınız süreyi koşmaya başlamadan önce belirlemeli ve bu sürenin artışını yavaş yavaş yapmalısınız. Ayrıca koşuya başlamadan önce bir de koşmanıza engel olabilecek bir sağlık sorununuzun olup olmadığını öğrenmelisiniz. Eğer bir sağlık sorununuz yoksa ve bu spora başlayacaksanız ilk etapta haftada 2 ila 4 gün koşmanız yeterli olacaktır. Bu günlerde ortalama 20-30 dakika ya da 3-6 km aralığını korumak başlangıç için iyi olabilir.

Gece mi koşarsınız gündüz mü yoksa sabahın ilk ışıklarıyla mı onu bilemeyiz ama çok iyi bildiğimiz bir şey var o da yemekten sonra koşmamanız gerektiği... Koşu, bütün vücudunuzun çalıştığı ağır antrenmanlardan biridir. Yemek yemenizle koşacağınız zamanın arasında en az 2 saat ara vermeniz gerekir. Koşudan önce küçük bir karbonhidrat tüketmeniz koşarken enerjik olmanıza yardım eder ancak bu çok basit ve küçük bir atıştırmalık olmalı. Asla karnınızı doyuracak bir şey olmamalı. Koşu bittikten sonra da kaslarınızın kendisini onarmasına yardım edeceği için protein tüketebilirsiniz.

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Koşuya başlarken mutlaka aklınızda olması gereken bazı önemli noktalar var. Örneğin, koşu vücudunuzda çok büyük bir kas kütlesini aynı anda çalıştıran bir spor olacağı için asla ısınmadan koşmaya başlamamalısınız. O günkü programınıza başlamadan önce muhakkak ısınma egzersizlerinizi yapmalı, kasların esnemesini ve ısınmasını sağlamalısınız.

KOŞU AYAKKABISI ŞART! Koşuya başlarken mutlaka aklınızda olması gereken diğer önemli nokta ise doğru kıyafet seçiminin sakatlanmanızı engellemek adına şart olması. Koşu ayakkabılar koşu sporunu yaparken muhakkak tercih edilmeli çünkü koşu ayakkabısı olmayan ayakkabılar ayak bileklerinde sakatlanmalar yaşanmasına yol açar. Koşarken yanınızda su bulundurmayı da unutmamalısınız. Koşarken çok fazla oksijene ihtiyaç duyarsınız ayrıca koşarken çok fazla da su kaybedersiniz. Terledikçe kaybettiğiniz suyu yerine koymanız koşuyu hasarsız bitirmeniz ve vücudunuzun sorun yaşamaması için oldukça önemlidir. Yanınızda muhakkak su olsun ve koşarken küçük su molaları verin. Özellikle yeni başladıysanız ilk zamanlar arka arkaya koşmamak araya bir gün dinlenme koymak koşu sporunu sizin için sürdürülebilir yapmaya yardım eder. Kaslarınıza dinlenme fırsatı vermezseniz kendisini tamir edemez ve bu spor sizin için yapılabilir olmaktan çıkar. Peki düzenli koşmayı başarabilirseniz vücudunuzda neler olur? Gelin bakalım... DÜZENLİ SPOR YAPARSANIZ HAYATINIZDA NELER DEĞİŞİR? 1) Daha sakin bir insan olursunuz, stres seviyeniz düşer ve gerginliğiniz azalır. 2) Zayıflayabilir ya da kilonuzu kolaylıkla koruyabilirsiniz. 3) Koşu sporu iyi bir kardiyo antrenman olduğu için hem kalori yakımınız artacağından hem de büyük bir kas kütlesini çalıştırmanın etkisiyle kas kütlenizi artıracağınızdan vücudunuzun yağ oranı düşer. 4) Koşarken kemikleriniz üzerinde oluşan stres kemik yapıcı hormonlarınızın çalışmasını hızlandırır bu da kemik yoğunluğunuzun artmasına olanak tanır. 5) Uyku düzeniniz iyileşir. Hem stresiniz azalacağı için hem de vücudunuz yorulacağı için daha kaliteli uykular uyumaya başlarsınız. 6) Bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı direnç kazanırsınız. 7) Kardiyovasküler sistem güçlenir, kalp hastalıkları riski azalır. 8) Özgüveniniz artar, zihniniz daha dinç olur ve hafızanız güçlenir. 9) Daha iyi bir dış görünüşüne sahip olursunuz. Yağ oranınızın azalması ve kas kütlenizin artması vücudunuzun daha sıkı görünmesini sağlar.