Mario Lemina Galatasaray için İstanbul'a geliyor!
Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Mario Lemina, bu akşam İstanbul'a gelerek sarı-kırmızılı kulüple resmi sözleşme imzalayacak.
Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Mario Lemina, transfer ateşini yaktı...
Wolverhampton'dan transfer edilen Gabonlu orta saha, sosyal medya hesabından 'kum saati' emojisi paylaştı.
Lemina'nın bu akşam İstanbul'a geleceği öğrenildi.
Öte yandan sarı-kırmızılıların Lemina ile yaptığı anlaşmanın detayları da ortaya çıktı.
32 yaşındaki tecrübeli orta sahanın sarı-kırmızılı kulüple 1.5 + 1 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
Lemina bu sezon Wolverhampton formasıyla 17 Premier Lig maçında 1 gol atıp 3 de asist yaptı.