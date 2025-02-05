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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sandalyede ölü bulunmuştu! Genç kız cinayeti anlattı | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Sandalyede ölü bulunmuştu! Olay anı kamerada! Genç kız cinayetin nedenini açıkladı!

        Muğla'da, manav olan 48 yaşındaki Halil İbrahim Mercan, bir kafeteryanın önündeki sandalyede ölü bulunmuştu. Mercan'ın bıçaklandığı tespit edilirken, olay anı kameraya yansıdı. Görüntülerden belirlenen 17 yaşındaki Beyza Ö. isimli genç kız tutuklandı. Cinayetin nedenini açıkladı...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 11:26 Güncelleme: 05.02.2025 - 13:09
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        Sandalyede ölü bulunmuştu! Genç kız cinayetin nedenini açıkladı!
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        Muğla Milas'ta olay, 2 Şubat'ta Cumhuriyet Caddesi Eskidemirciler Sokak'ta meydana geldi. Sandalyede kanlar içerisinde kalan kişiyi görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

        BOYNUNDAN VE GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

        DHA'daki habere göre sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde boynundan ve göğsünden bıçaklandığı belirlenen kişinin hayatını kaybettiği anlaşıldı. Cesedin manav Halil İbrahim Mercan'a (48) ait olduğu belirlendi.

        EĞLENCE MEKANINDAN ÇIKMIŞ

        Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Halil İbrahim Mercan'ın cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İşlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Mercan'ın cenazesi, önceki gün Milas'ta toprağa verildi.

        Diğer yandan Mercan'ın ölü bulunduğu yere yaklaşık 500 metre mesafedeki bir eğlence mekanından saat 02.00 sıralarında çıkıp, sendeleyerek sandalyeye oturduğu tespit edildi.

        BİR KADININ ÖLDÜRDÜĞÜ SAPTANDI

        Çalışmalarını sürdüren polis, Halil İbrahim Mercan'ın kamera görüntülerinden cinayete kurban gittiğini belirledi. Polis, bir kadının, saat 04.00 sıralarında yol üzerindeki bir kafeteryanın önündeki sandalyede oturan Mercan'ı bıçaklayıp, koşarak uzaklaştığını tespit etti.

        "SÖZLÜ TACİZDE BULUNDU" İDDİASI

        Kadının Beyza Ö. olduğu belirlendi. Evinde suç aleti bıçakla yakalanan Beyza Ö., ifadesinde, Mercan'ı kendisine sözlü tacizde bulunması nedeniyle öldürdüğünü söyledi.

        Polisteki, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Beyza Ö., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Defalarca bıçaklanmış! Sandalyede ölüm!
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        #Muğla
        #Son dakika haberler
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