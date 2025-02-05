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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda Erzurum FK'yı konuk ediyor: İşte Mourinho'nun 11'i! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda Erzurum FK'yı konuk ediyor: İşte Mourinho'nun 11'i!

        Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trednyol 1. Lig ekibi Erzurumspor FK'yi konuk edecek. Kupadaki ilk maçında Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe hanesine 3 puanı yazdırmıştı. Gruptaki ilk maçında sahasında Göztepe'ye 1-0 yenilen Erzurumspor FK'nin ise henüz puanı bulunmuyor. Peki Fenerbahçe - Erzurum FK mücadelesi saat kaçta, hangi kanalda? İşte Mourinho'nun muhtemel 11'i...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 05.02.2025 - 10:02 Güncelleme: 05.02.2025 - 10:02
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        • 1

          Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Trendyol 1. Lig ekibi Erzurumspor FK'yi konuk edecek.

        • 2

          Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele, A Spor'dan canlı yayınlanacak.

        • 3

          Karşılaşmada hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Samet Çavuş ile Samet Özkul yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mehmet Ali Özer.

        • 4

          İlk maçında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, grupta 3 puanı bulunan 3 takımdan birisi.

        • 5

          Gruptaki ilk maçında sahasında Göztepe'ye 1-0 yenilen Erzurumspor FK'nin ise henüz puanı bulunmuyor.

        • 6

          KADRODA ROTASYON

          Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yoğun maç programı sebebiyle futbolcuları dinlendirmek adına Erzurumspor FK karşısında rotasyonlu bir kadro tercihinde bulunacak.

        • 7

          Lig maçlarında fazla şans bulamayan futbolcuların mücadelede ilk 11'de olması bekleniyor.

        • 8

          İşte Mourinho'nun muhtemel 11:

        • 9

          Osman Ertuğrul Çetin

        • 10

          Yusuf Akçiçek

        • 11

          Çağlar Söyüncü

        • 12

          Diego Carlos

        • 13

          Levent Mercan

        • 14

          Osayi Samuel

        • 15

          Mert Hakan Yandaş

        • 16

          İsmail Yüksek

        • 17

          Talisca

        • 18

          Cenk Tosun

        • 19

          En-Nesyri

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