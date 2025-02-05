Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda Erzurum FK'yı konuk ediyor: İşte Mourinho'nun 11'i!
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trednyol 1. Lig ekibi Erzurumspor FK'yi konuk edecek. Kupadaki ilk maçında Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe hanesine 3 puanı yazdırmıştı. Gruptaki ilk maçında sahasında Göztepe'ye 1-0 yenilen Erzurumspor FK'nin ise henüz puanı bulunmuyor. Peki Fenerbahçe - Erzurum FK mücadelesi saat kaçta, hangi kanalda? İşte Mourinho'nun muhtemel 11'i...
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Trendyol 1. Lig ekibi Erzurumspor FK'yi konuk edecek.
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Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele, A Spor'dan canlı yayınlanacak.
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Karşılaşmada hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Samet Çavuş ile Samet Özkul yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mehmet Ali Özer.
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İlk maçında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, grupta 3 puanı bulunan 3 takımdan birisi.
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Gruptaki ilk maçında sahasında Göztepe'ye 1-0 yenilen Erzurumspor FK'nin ise henüz puanı bulunmuyor.
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KADRODA ROTASYON
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yoğun maç programı sebebiyle futbolcuları dinlendirmek adına Erzurumspor FK karşısında rotasyonlu bir kadro tercihinde bulunacak.
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Lig maçlarında fazla şans bulamayan futbolcuların mücadelede ilk 11'de olması bekleniyor.
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İşte Mourinho'nun muhtemel 11:
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Osman Ertuğrul Çetin
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Yusuf Akçiçek
- 11
Çağlar Söyüncü
- 12
Diego Carlos
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- 13
Levent Mercan
- 14
Osayi Samuel
- 15
Mert Hakan Yandaş
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- 16
İsmail Yüksek
- 17
Talisca
- 18
Cenk Tosun
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- 19
En-Nesyri