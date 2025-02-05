Büyük acı... 11 yaşındaki Zeynep okula gidiyordu!
Elazığ'da, servis minibüsünün çarptığı ortaokul öğrencisi 11 yaşındaki Zeynep Akat ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Zeynep kurtarılamadı. Küçük çocuğun yakınları tarafından darp edilen minibüs sürücüsü S.U. gözaltına alındı
Elazığ'da yürek yakan olay, dün sabah saatlerinde Çaydaçıra Mahallesi’nde meydana geldi. Çaydaçıra 100. Yıl Ortaokulu’na öğrenci taşıyan S.U. idaresindeki minibüs, aynı okulda eğitim gören Zeynep Akat’a (11) çarptı.
ZEYNEP HASTANEDE CAN VERDİ
DHA'daki habere göre ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Akat, doktorlarına çabasına rağmen kurtarılamadı.
MİNİBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA
Zeynep Akat'ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü.
Akat’ın kaza yerine gelen yakınları sürücü S.U.’yu darp etti. S.U. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.