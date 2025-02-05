ABD'nin ticaret savaşlarını başlatacak hamlesi olan ek gümrük vergilerine yönelik harekete geçmesi altını daha da güçlendirdi.

Külçe altın bu sabah ons başına 2 bin 856 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Gram altın 3 bin 300, cumhuriyet altını ise 21 bin 129 liradan alıcısını bekliyor.

REKLAM advertisement1

Altındaki bu zirve ABD Başkanı Donald Trump'ın bir gün önce Çin ithalatına yüzde 10'luk bir gümrük vergisi koymasının ardından geldi ve bu da Pekin'den hızlı bir misilleme gelmesine neden oldu.

Çin'in tepkisi Trump'ın ilk dönemine kıyasla nispeten ılımlıydı, ancak dünyanın en büyük iki ekonomisi üzerindeki etkisi konusunda hala çok fazla endişe var. Piyasalar ayrıca gümrük vergileri enflasyonu yeniden tetiklerse, ABD para politikasında herhangi bir dalgalanma etkisi olup olmayacağını görmek için bekliyor.

*Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.