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        Haberler Gündem 3. Sayfa 2 çocuk öldürüymüştü! Şüpheli 3 yıl sonra yakalandı | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        İki çocuk kurşunların hedefi olmuştu! 3 yıl sonra burada yakalandı!

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, husumetli aileler arasında çıkan ve olayla ilgisi olmayan okul servisindeki 2 öğrencinin öldüğü kavgaya ilişkin aranan şüpheli S.D., yaklaşık 3 yıl sonra bir evdeki gizli bölmede yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 09:08 Güncelleme: 05.02.2025 - 11:32
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        İki çocuk kurşunların hedefi olmuştu! 3 yıl sonra burada yakalandı!
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        Şanlıurfa'da olay, Viranşehir-Ceylanpınar yolu üzerindeki okullar bölgesinde 24 Ekim 2022'te meydana geldi. Husumetli ailelerin çocukları arasında çıkan tartışma büyüklerin de karıştığı silahlı kavgaya dönüştü.

        OLAYLA İLGİSİ OLMAYAN İKİ ÇOCUK ÖLDÜ

        DHA'daki habere göre kavgada, olayla ilgisi olmayan okul servis minibüsündeki lise öğrencileri Ömer Faruk Çınar (14) ile Sümeyye Yeten (16) yaşamını yitirdi, 14 kişi yaralandı.

        SAKLANDIĞI ADRES TESPİT EDİLDİ

        Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli olarak belirlenen S.D.'nin saklandığın adres tespit edildi. 'Silahla tehdit' ve 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' gibi suçlardan aranan ve 3 yıldır firari olan S.D.'nin yakalanması için harekete geçildi.

        ÖZEL HAREKAT OPERASYON DÜZENLEDİ

        Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen arama kararı doğrultusunda Özel Harekat polisleri, adrese operasyon düzenledi.

        MERDİVEN BOŞLUĞUNDA GİZLİ BÖLME

        Dron destekli operasyonda polis ekipleri önce binadaki dairelerde S.D.'yi bulamadı. Ancak detaylı inceleme sonucunda bina içerisindeki merdiven boşluğunda, betonarme ve briketlerle kapatılmış gizli bir bölme tespit edildi.

        DUVAR KIRILDI ZANLI YAKALANDI

        Betonarme duvarı kırarak içeri giren ekipler, S.D.'yi yakaladı. Gözaltına alınan S.D., yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde emniyete götürüldü. S.D.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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        #Şanlıurfa
        #Son dakika haberler
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