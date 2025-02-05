ABD Başkanı Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sandalyesini çekmesi gündem oldu
Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir araya gelen ABD Başkanı Trump'ın Netanyahu'nun sandalyesini çektiği anlar sosyal medyada gündem oldu
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi.
ABD Başkanı Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sandalyesini çektiği anlar sosyal medyada gündem oldu.
Trump'ın Netanyahu'nun sandalyesini çekmesi sosyal medyada tepkiye neden oldu.
TRUMP'IN GAZZE PLANI
Diğer yandan Trump, Netanyahu ile görüşmesinin ardından Gazze'ye ilişkin açıklamalarıyla dünya gündemine oturdu. Trump, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve oraya sahip olacaklarını ileri sürdü.
ABD'nin Gazze'de 'uzun vadeli bir sahiplik' pozisyonu gördüğünü söyleyen Trump, bölgedeki yaklaşık 1,8 milyon Filistinlinin komşu ülkelere taşınması yönündeki fikrini geliştireceğini dile getirdi.