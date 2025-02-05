Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.807,10 %0,33
        DOLAR 35,9546 %0,03
        EURO 37,3784 %0,14
        GRAM ALTIN 3.307,54 %0,65
        FAİZ 38,54 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 37,40 %0,78
        BITCOIN 97.839,00 %1,36
        GBP/TRY 44,8924 %0,04
        EUR/USD 1,0387 %0,08
        BRENT 76,09 %-0,14
        ÇEYREK ALTIN 5.407,83 %0,65
        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşveren SGK prim borcundan kimler sorumludur? - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Prim borcundan yönetici de sorumlu

        Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) prim borcu bulunan limited şirketlerin ortakları, borçtan şirketteki hisseleri oranında sorumlu olur. Limited şirket yöneticileri ile anonim şirketlerin yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri ise şirketle birlikte müştereken sorumlu tutulurlar. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Giriş: 05.02.2025 - 07:06 Güncelleme: 05.02.2025 - 07:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        SGK prim borcundan kimler sorumludur?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sigortalı çalışanlar için sosyal sigorta primi işçi ve işveren paylarının ödenmesinden işveren sorumludur. İşçi açısından Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirim yapılması yeterlidir. Bildirimde işçinin ilgili ayda kaç gün çalıştığı ve prime esas kazanç bilgisine yer verilir. Primin ödenip ödenmediğinin işçi açısından hiçbir önemi yoktur. Bildirim yapılmış ama hiç prim ödenmemiş olsa bile işçi emekli olabilir.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        Limited şirket ortakları, tamamen veya kısmen tahsil ödenmeyen prim borçlarından, şirketteki hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu tutulurlar. Limited şirket ortaklarının sorumlu tutulabilmesi için prim borçlarının şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilememesi veya tahsil edilemeyeceğinin anlaşılması gerekir. Ortağın şirketteki payını devretmesi halinde devreden veya devralan şahıslar devir öncesine ait olan ve devir tarihi itibarıyla ödenmemiş prim borçlarından, hisseleri oranında müteselsilen sorumlu olurlar.

        REKLAM

        Aksi kararlaştırılmadıkça limited şirket ortakları hep birlikte müdür sıfatıyla şirket işlerini idareye ve şirketi temsile yetkili kabul ediliyor. Aksi kararlaştırılan durumlarda ise şirket ortaklarından en az birinin müdür olması gerekiyor. Müdür sıfatını haiz ortak veya ortaklar sermayedeki hisselerinden bağımsız olarak şirketin prim borçlarından sorumlu tutuluyorlar.

        ANONİM ŞİRKET ORTAĞI DA SORUMLU OLABİLİR

        Anonim şirketlerin SGK’ya ödenmeyen borçlarından dolayı şirket ortaklarının bir sorumluluğu bulunmuyor. Ancak, ortaklar taahhüt ettikleri sermayeyi tamamen veya kısmen şirkete ödememişler ise ödemedikleri sermaye kadar prim borçlarından sorumlu olurlar.

        ŞİRKET YÖNETİCİLERİ GÖREV SÜRELERİNDEKİ PRİM BORCUNDAN SORUMLUDUR

        SGK’ya olan prim borçları haklı bir sebep olmaksızın süresinde ödenmezse kamu idarelerinin tahakkuk ve tediye ile görevli kamu görevlileri; tüzel kişiliği haiz diğer işverenlerin ise şirket yönetim kurulu üyeleri dahil olmak üzere üst düzeydeki yönetici veya yetkilileri ile kanuni temsilcileri SGK’ya karşı işverenleri ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulurlar. SGK’nın tüzel kişilerden olan prim alacakları için takip ve tahsil işlemleri, tüzel kişi ile birlikte üst düzey yöneticiler ve yetkililer ile kanuni temsilciler hakkında da yürütülür.

        REKLAM

        Tüzel kişilerin üst düzey yönetici ve yetkilileri, görevde bulundukları dönemde tahakkuk eden ve ödenmeyen borcun tamamından sorumludurlar. Bu kişilerin görevleri sona ermiş olsa dahi görevde bulundukları dönemde tahakkuk eden ve ödenmeyen borçtan dolayı sorumlulukları devam eder. Üst düzey yöneticiler, görevlerinin sona erdiği tarihten sonra tahakkuk eden borçtan sorumlu tutulmazlar.

        Şirketi temsil ve ilzam yetkisi bulunsun veya bulunmasın yönetim kurulu üyeleri de işverenle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar. Prim borçlarından dolayı sorumlu tutulabilmesi için primlerin ödenmesi gereken ayda tüzel kişiliğin yönetim kurulu üyesi olunması yeterlidir. Bu nedenle yönetim kurulu üyeleri, primlerin ödenmesi gereken son gün itibarıyla da olsa yönetim kurulu üyesi oldukları dönemlerde ödenmesi gereken prim ve prime ilişkin borçlardan dolayı sorumludurlar.

        YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU GÖREVDEN AYRILDIĞI TARİHTE BİTER

        Yönetici değişiklikleri Türk Ticaret Sicili Gazetesi’nde çoğunlukla gecikmeli yayımlanıyor. Bu tür durumlarda görevi sona eren yöneticinin sorumluluğu, tüzel kişilik tarafından görevden alındığı tarihte sona erer.

        İstifa tek taraflı olduğundan, yöneticinin istifa etmesi durumunda, istifa kararının noter vasıtasıyla tüzel kişiye ulaştığı tarih esas alınır. İstifa doğrudan tüzel kişiye sunulmuşsa, bu durumda istifanın kayıt altına alındığına ilişkin yönetim organı tarafından karar alınması halinde, bu karar tarihi kabul edilir. İstifa eden kişinin ileride sorumluluk ile karşılaşmamak için noter vasıtasıyla bildirim yapması gerekir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #SGK
        #prim borcu
        #yönetici
        #sorumlu
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan kritik İran ve Gazze açıklamaları
        Trump'tan kritik İran ve Gazze açıklamaları
        Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de
        Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de
        Bazı seferler iptal edildi
        Bazı seferler iptal edildi
        Abdülkerim Bardakcı, PFDK'ye sevk edildi!
        Abdülkerim Bardakcı, PFDK'ye sevk edildi!
        Suriye'den 15 yıl sonra ilk ziyaret
        Suriye'den 15 yıl sonra ilk ziyaret
        İsveç'te okula saldırı: 10 kişi öldü
        İsveç'te okula saldırı: 10 kişi öldü
        Öğretmeni darbeden veli ve oğlu tutuklandı
        Öğretmeni darbeden veli ve oğlu tutuklandı
        Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Icardi'den sonra İstanbul'a aşık oldu
        Icardi'den sonra İstanbul'a aşık oldu
        Özel ve Yavaş'tan kritik görüşme
        Özel ve Yavaş'tan kritik görüşme
        21 kişinin ölümüne sebep olmuşlardı! 2 kişinin tutuklama talebine ret!
        21 kişinin ölümüne sebep olmuşlardı! 2 kişinin tutuklama talebine ret!
        Beşiktaş kupada ikinci yarıda açıldı!
        Beşiktaş kupada ikinci yarıda açıldı!
        Zelenskiy nükleer silahları geri istiyor
        Zelenskiy nükleer silahları geri istiyor
        "Hakemliği Mehmet Büyükekşi yüzünden bıraktım"
        "Hakemliği Mehmet Büyükekşi yüzünden bıraktım"
        AKOM duyurdu: Yoğun kar geçişleri bekleniyor!
        AKOM duyurdu: Yoğun kar geçişleri bekleniyor!
        Getir CEO'sunun görevine son verildi
        Getir CEO'sunun görevine son verildi
        UTTS çipinin maliyeti ne kadar?
        UTTS çipinin maliyeti ne kadar?
        Teğmenler TSK'dan neden ihraç edildi? Gerekçeli kararı açıklandı
        Teğmenler TSK'dan neden ihraç edildi? Gerekçeli kararı açıklandı
        Kenan Yıldız tarihe geçebilir!
        Kenan Yıldız tarihe geçebilir!
        Tatilde çektirmedi, tanıtımda çektirdi
        Tatilde çektirmedi, tanıtımda çektirdi
        Habertürk Anasayfa