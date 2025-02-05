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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Halka arzdan gelecek ivme ile anlamlı büyümelere ulaşacağız - İş-Yaşam Haberleri

        'Halka arzdan gelecek ivme ile anlamlı büyümelere ulaşacağız'

        Banka borcu bulunmayan Enda Enerji halka açılarak üretim kapasitesi yaklaşık 3 kat büyütmek istiyor. Şirket halka arzdan elde edilecek 1,7 milyar liranın tümünü şirkete sermaye olarak ekleyip mevcut yatırımlarına yenilerini eklemek istiyor. Şirketin 35 ile 45 milyon dolarlık bir satış hasılatı olduğu bilgisini veren Enda Enerji Genel Müdürü Metin Tuncay, şirketin Ebitta marjının yüzde 50 ile 70 arasında olduğunu söyledi. Tuncay, " Her sene 5-10 megawattt değil, halka arzın verdiği ivme ile gelen fırsatları ciddi olarak projelere dönüştürüp ayağı yere basan finansal olarak sürdürülebilir projeler yapmak istiyoruz" dedi.    

        Giriş: 05.02.2025 - 09:11 Güncelleme: 05.02.2025 - 09:52
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        Enda Enerji halka açılıyor
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        1993 yılında İzmirli sanayicilerin girişimi ile kurulan Enda Enerji, Borsa İstanbul'da halka açılmak için bugünden başlayarak talep toplayacak. Halka arzın ardından ilk 6 ay ortak satışı yapılmayacak ikinci 6 ayda ise halka arz fiyatının altında satış olmayacak. Şirketin 345 milyon liralık sermayesi 445 milyon liraya çıkarılarak yapılacak halka arzda halka arz oranı yüzde 22,4 ve hisse fiyatı 17,44 lira olacak. Şirketin halka arzında iskonto oranı da yüzde 22 olarak belirlendi. Halka arz tutarı 1,7 milyar lira ve şirketin piyasa değeri ise 7,7 milyar lira olacak. Halka arzın yüzde 80'i bireysel yatırımcılar geri kalan yüzde 20 kurumsal yatırımcılar için ayrıldı.

        Şirketin hiç borcunun olmadığının altını çizen Enda Enerji Genel Müdürü Metin Tuncay, halka arzdan elde edilen kaynağın şirketin yatırımlarında kullanılacağını belirterek, "Biz anlamlı büyümek istiyoruz. Her sene 5-10 megawatt değil, halka arzın verdiği ivme ile gelen fırsatları ciddi olarak projelere dönüştürüp ayağı yere basan finansal olarak sürdürülebilir projeler yapmak istiyoruz. Rüzgar enerji santrallarımızın mevcut yerlerinde büyüme kapasitesi var. Ön izinleri aldık. Çalışan 13 santralımızın hibrit güneş potansiyelleri var. Onları da hayata geçirdik. Bunların yanında Türkiye içinde yeni yatırım ve satın almalar, Doğu Avrupa'da rüzgar ve güneş ekseninde yatırımlar ve depolama yatırımları yapacağız. 190 megawatt kurulu gücümüzü 2030'a kadar 500 megawatta çıkaracağız. Borçsuz bir şirket olduğumuz için hem mevcut kazancımız hem de halka arzdan gelecek ivme ile anlamlı büyümelere ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu. Tuncay daha büyük kapasiteleri ulaştıklarında hacmin büyüyüp sabit giderlerin düştüğüne de dikkat çekti.

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        CİDDİ KARLI BİR SEKTÖR

        Şirketin 5 rüzgar enerji şirketinin aynı bölgede olması nedeniyle aynı merkezden yönetilerek operasyonel maliyetinin optimum seviyede olduğunu anlatan Tuncay, Türkiye'de devletin yenilenebilir enerjide büyüme yönünde politikalarıyla uyum içinde olduklarını kaydederek, "Bakanlık rüzgar ve güneş enerjisinde her yıl 8 bin megawatt büyüyeceğimizi söylüyor. Bu kaba hesapla her yıl 8 milyar dolarlık yatırım demek. Bizim de stratejimiz devletin ufak bir modeli. Diğer yandan yenilenebilir enerji sektörü aslında karlı bir sektör ancak kredi borçları bulunuyor. İlk yıllarda yüksek kar, kredi geri ödemesinde kullanılıyor. Ancak Enda gibi kredi borcunuz yoksa karlılık size ciddi bir fon sağlanabiliyor" diye konuştu.

        YÜZDE 70 EBİTTA MARJI VAR

        Şirketin 35 ile 45 milyon dolarlık bir satış hasılatı olduğu bilgisini veren Tuncay, Ebitta marjının yüzde 50 ile 70 arasında olduğunu söyledi. Metin sadece bu marjın bile yatırımcı acısından kendi içinde önemli bir güven unsuru olduğunu dile getirdi.

        Ortaklarının her birinin kendi alanında başarı hikayesi yazmış gruplar olduğunu ifade eden Enda Enerji Genel Müdürü Metin Tuncay, şunları kaydetti: "İlk santralımız yap-işlet-devret modeliyle hidroelektrik santralıydı. Bugün geldiğimiz noktada 190megawattlık bir kurulu güce ve yıllık 300 milyon kilowatt saatlik elektrik üretim kabiliyetinde olan bir şirket haline geldik. Sadece yenilenebilir enerji üretimi yapan ve bu kaynakları da çeşitlendirmiş bir yapıyız. Yüzde 50'nin üstünde rüzgar, hidroelektrik, jeotermal ve güneş santrallarımız var. Bu Enda'ya geçmiş 30 yılda değişik kaynaklarla elektrik üretimi birikimini, yatırım kabiliyetini kazandırmış."

        Tuncay'ın verdiği bilgiye göre Enda'nın rüzgar santralları Türkiye'nin en iyi rüzgar enerjisi üretiminin yapılabildiği Çeşme Karaburun yarımadasında bulunuyor.

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