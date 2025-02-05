ABD Başkanı Donald Trump'ın Eğitim Bakanlığı'nı lağvedecek plan üzerinde çalıştığı bildirildi

ABD merkezli CNN kanalının haberine göre Trump yönetimi, Başkan Donald Trump'ın kampanya vaatlerini hızla yerine getirmek için attığı son adım olan Eğitim Bakanlığı'nı ortadan kaldırma sürecini başlatacak bir kararname taslağı hazırlamaya başladı.

Kaynaklara göre bu hamle iki bölümden oluşacak. Talimat, Eğitim Bakanı'nı, bakanlığı yürütme yoluyla küçültmek için bir plan oluşturmaya yönlendirecek.

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Trump ayrıca Kongre'nin bakanlığı sona erdirecek bir yasa çıkarması için bastıracak, çünkü emir üzerinde çalışanlar bakanlığın kapatılmasının Kongre'nin müdahalesine yol açacağını kabul ediyor.

"Kendi kendini işten çıkarmanı istiyorum"

Başkan Trump dün bir açıklama yaparak, Eğitim Bakanı olarak seçtiği Linda McMahon'un 'kendi kendini işten çıkarmasını' istediğini söyledi:

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"Linda'ya, 'Linda, umarım kendini işten çıkarma konusunda harika bir iş çıkarırsın' dedim. Kendisini Eğitim Bakanlığı işinden çıkarmasını istiyorum."

Eğitim Bakanlığı'nın lağvedilmesi ya da başka bir federal kurumla birleştirilmesi yönündeki çağrılar yeni olmamakla birlikte, bu hareket tarihsel olarak Kongre'den destek alamıyor.

Trump Başkan olduğu ilk döneminde, yönetimi Eğitim ve Çalışma Bakanlıkları'nı tek bir federal kurumda birleştirmeyi önermişti. O dönemde Cumhuriyetçiler hem Senato'yu hem de Temsilciler Meclisi'ni kontrol ediyor olsalar da bu öneri hiçbir yere varamamıştı.

Eğitim Bakanlığı aynı zamanda dünyanın en zengin insanı Elon Musk liderliğindeki Hükümet Verimliliği Departmanı tarafından da hedef alınıyor.

Trump yönetimi Eğitim Bakanlığı'ndaki düzinelerce çalışanı ücretli idari izne çıkardı.

"Eğitimde harcamamız çok, başarımız az"

Trump seçim kampanyası sırasında defalarca bu bakanlığı federal aşırılığın bir işareti olarak göstermiş ve kültür savaşı meseleleriyle ilişkilendirmişti:

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"Devletin eğitim bataklığını kurutacağız ve vergi mükelleflerinin paralarının Amerika'nın gençlerine harcanmasını sağlayıp, gençlerimizin duymasını istemediğiniz her türlü şeyi aşılamak için kötüye kullanılmasını durduracağız" dedi.

Ailelerin vergi mükelleflerinin fonlarını özel eğitime harcamalarını kolaylaştıran politikaların savunucusu olan Trump, ABD'nin eğitim performansından ve maliyetinden yakındı.

"Öğrenci başına dünyadaki diğer tüm ülkelerden daha fazla harcama yapıyoruz ve listenin en alt sıralarında yer alıyoruz" diyen Trump, okulları eyaletlerin yönetmesine izin vermek istediğini de sözlerine ekledi. Cumhuriyetçi Kongre'den istediği karar çıkmayabilir Ancak bakanlığı sona erdirmeyi başarsa bile, bazı programların ve fonların muhafaza edilmesi ve 1979'da kurulmadan önce bulundukları yer olan diğer kurumlara kaydırılması mümkün. Örneğin, düşük gelirli ailelerden gelen öğrencilerin ve engelli çocukların eğitimini desteklemeye yardımcı olan K-12 okulları için federal finansman programları, Eğitim Bakanlığı'nın kurulmasından önceydi. Brookings Enstitüsü tarafından yapılan bir analize göre, geçmişte Başkanlar departmanın bütçesinde kesinti yapılmasını önerdiğinde, Kongre buna karşı çıktı ve Başkanın talep ettiğinden yüzde 71 oranında daha fazla fon tahsis etti. İlk Trump yönetimi bakanlığın bütçesinde kesinti yapılmasını önerdiğinde bile, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Kongre nihayetinde finansmanı artırmıştı.