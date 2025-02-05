Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Eniştesi 'Seni sevmiyorum evime gelme" dedi... Kurşunu yedi | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Eniştesi 'Seni sevmiyorum, evime gelme" dedi... Kurşunu yedi!

        Adana, yüzünü kapüşon ve maske ile gizleyen 20 yaşındaki Şeyhmus Başçı, kendisine "Seni sevmiyorum, evime gelme" diyen 41 yaşındaki eniştesi Murat E.'yi tabanca ile vurarak yaraladı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, kaçan saldırgan yakalanıp tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 10:46 Güncelleme: 05.02.2025 - 13:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eniştesi 'Seni sevmiyorum" dedi... Kurşunu yedi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da olay, 2 Şubat'ta Seyhan ilçesi Küçükdikili Koza Mahallesi'nde meydana geldi. Şeyhmus Başçı (20), kendisine, "Seni sevmiyorum, evime gelme" diyen ve bu nedenle husumet beslediği eniştesi Murat E.'nin (41) bakkal dükkanına gitti.

        SİLAHLA KARNINDAN VURDU

        DHA'da yer alan habere göre yüzünü kapüşon ve maske ile gizleyerek dükkana giren Şeyhmus Başçı, tabanca ile karnından vurduğu eniştesi Murat E.'yi yaraladı.

        OLAY KAMERAYA YANSIDI

        Başçı olay yerinden kaçarken, saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

        KAÇAN ZANLI YAKALANDI

        Murat E. ambulansla hastaneye kaldırılırken, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, şüpheliyi olay yerine yakın bir ara sokakta yakaladı.

        "GÖRÜNTÜLERDEKİ BEN DEĞİLİM"

        Sorgusunda, güvenlik kamerası görüntüleri izletilen Başçı, "Görüntülerdeki ben değilim" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Başçı, tutuklandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #adana
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AKOM'dan İstanbul için saatli kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için saatli kar uyarısı!
        Eniştesi 'Seni sevmiyorum" dedi... Kurşunu yedi!
        Eniştesi 'Seni sevmiyorum" dedi... Kurşunu yedi!
        1 numaralı şüphelinin eşine yurt dışı yasağı!
        1 numaralı şüphelinin eşine yurt dışı yasağı!
        İki günde iki transfer!
        İki günde iki transfer!
        Bolu yangınında 2 gözaltı
        Bolu yangınında 2 gözaltı
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        Sandalyede ölü bulunmuştu! Genç kız cinayetin nedenini açıkladı!
        Sandalyede ölü bulunmuştu! Genç kız cinayetin nedenini açıkladı!
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        TCMB altın alımında dünya ikincisi oldu
        TCMB altın alımında dünya ikincisi oldu
        Aslan, Lemina'ya kavuşuyor!
        Aslan, Lemina'ya kavuşuyor!
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Evde sarı serum yine öldürdü
        Evde sarı serum yine öldürdü
        Mısır'a iade ettik
        Mısır'a iade ettik
        Bakan Fidan: Trump'ın Gazze teklifi kabul edilemez
        Bakan Fidan: Trump'ın Gazze teklifi kabul edilemez
        Prof. Dr. Naci Görür'den 2 kente tsunami uyarısı!
        Prof. Dr. Naci Görür'den 2 kente tsunami uyarısı!
        Adıyaman ve Kahramanmaraş yeniden ayağa kalkıyor
        Adıyaman ve Kahramanmaraş yeniden ayağa kalkıyor
        200 milyarlık fonu robotlar yönetiyor
        200 milyarlık fonu robotlar yönetiyor
        Koşuya başlayınca hayatında neler değişir?
        Koşuya başlayınca hayatında neler değişir?
        Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali başlıyor
        Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali başlıyor
        Enda Enerji halka açılıyor
        Enda Enerji halka açılıyor
        Habertürk Anasayfa