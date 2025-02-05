Eniştesi 'Seni sevmiyorum evime gelme" dedi... Kurşunu yedi | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

Eniştesi 'Seni sevmiyorum evime gelme" dedi... Kurşunu yedi | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

Adana'da olay, 2 Şubat'ta Seyhan ilçesi Küçükdikili Koza Mahallesi'nde meydana geldi. Şeyhmus Başçı (20), kendisine, "Seni sevmiyorum, evime gelme" diyen ve bu nedenle husumet beslediği eniştesi Murat E.'nin (41) bakkal dükkanına gitti.

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SİLAHLA KARNINDAN VURDU DHA'da yer alan habere göre yüzünü kapüşon ve maske ile gizleyerek dükkana giren Şeyhmus Başçı, tabanca ile karnından vurduğu eniştesi Murat E.'yi yaraladı. OLAY KAMERAYA YANSIDI Başçı olay yerinden kaçarken, saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. KAÇAN ZANLI YAKALANDI Murat E. ambulansla hastaneye kaldırılırken, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, şüpheliyi olay yerine yakın bir ara sokakta yakaladı. "GÖRÜNTÜLERDEKİ BEN DEĞİLİM" Sorgusunda, güvenlik kamerası görüntüleri izletilen Başçı, "Görüntülerdeki ben değilim" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Başçı, tutuklandı.