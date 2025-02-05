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        Haberler Gündem Güncel Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Yardımcısı gözaltına alındı | Son dakika haberleri

        Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Yardımcısı gözaltına alındı

        Bolu Kartalkaya'daki otel yangını soruşturması kapsamında Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 00:33 Güncelleme: 05.02.2025 - 00:48
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        Bolu yangınında 2 gözaltı
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        Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin soruşturma kapsamında Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal gözaltına alındı.

        Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturmaya devam ediliyor.

        Başsavcılığın soruşturması kapsamında, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bal gözaltına alındı.

        Soruşturma kapsamında daha önce 28 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 19'u tutuklanmış, 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 9 kişi serbest bırakılmıştı.

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