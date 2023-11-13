Çatıyı onarıyordu! Kaza değil dehşet! Motorlu testereyle boğazını kesti!
Ardahan'da, evinin çatısını onarırken kendi kullandığı motorlu testere ile boynundan yaralanan 2 çocuk babası 41 yaşındaki Erkan Bilgili, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı
Giriş: 13.11.2023 - 12:15 Güncelleme: 13.11.2023 - 12:20
Ardahan'ın Çamlıçatak köyündeki evinin çatısında onarım yapan 2 çocuk babası Erkan Bilgili (41), kullandığı motorlu testereyi kaldırınca boynundan yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI
DHA'da yer alan habere göre ihbarla bölgeye ambulans sevk edildi. Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bilgili, kurtarılamadı.
GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI
Bilgili'nin cenazesi, ailesi ve yakınlarının gözyaşlarıyla köy mezarlığında toprağa verildi.