Olay, dün saat 18.30 sıralarında 3 katlı binanın 2'inci katında meydana geldi. İddiaya göre Tuncay Sağ, çocuklarını görmek için bir süre önce boşandığı eski eşi Pınar Bektaş´ın evine gitti. Ardından Sağ ve Bektaş arasında bilinmeyen nedenle bir tartışma çıktı.