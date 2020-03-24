HABERTURK.COM

Araç kiralama şirketi SIXT rent a car, koronavirüs salgınıyla mücadelede fedakârca hizmet veren sağlık çalışanlarına destek vermek amacıyla indirim kampanyası başlattığını bildirdi.

Buna göre tüm sağlık emekçileri 24 Mart-15 Mayıs tarihleri arasında yapacakları özel araç kiralamalarında yüzde 30 indirimden faydalanabilecek.

SIXT’in İstanbul, Adana, Antalya, Ankara, İzmir, Dalaman, Gaziantep, Bodrum, Trabzon ofislerinden yapılan alımlarda ve online kiralamalarda geçerli olacak özel indirim uygulamasının, şirketin filosunda bulunan tüm marka ve modelleri kapsadığı belirtiliyor.

İndirimden yararlanabilmek için kişilerin sağlık çalışanı olduklarına dair iş belgelerini göstermelerinin ise yeterli olacağı kaydedildi.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!