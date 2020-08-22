Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler Karadeniz Tuna-1 sahasında bulunan yeni doğalgaz rezervine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Zaimler açıklamasında “Bu keşif, ülkemizde doğal gaz bulunmasının ötesinde anlamlar taşımaktadır. Karadeniz Tuna-1 sahasında bulunan yeni doğalgaz rezervi, ülkemizin gelişimini ve potansiyelini öne çıkaran ve enerji sektörümüzün geleceğini şekillendirecek çok önemli bir gelişmedir." dedi. Zaimler sözlerini şöyle sürdürdü:
Bugün öngörülen rezerv büyüklüğünün yaratacağı ekonomik değerin yanı sıra, bu keşfi arama ve üretim faaliyetlerindeki uzun vadeli yolculuğumuzun önemli bir adımı olarak düşündüğümüzde, ülkemizin uluslararası enerji platformunda etkinliğinin artması açısından da büyük önem arz etmektedir.
Doğal gaz, ülkemizin 81 ilinde yaygın bir şekilde kullanılmasının yanı sıra elektrik üretimi için de çok önemli bir kaynaktır. Gelecek dönemde elektrifikasyon ile birlikte en yüksek kullanım artışını beklediğimiz enerji sektörünün can damarlarından ve ekonomi üzerindeki itici güçlerden birisidir.
Bu değerli potansiyelin kinetiğe dönüştürülerek ülkemizde kullanılmaya başlanması ile cari açığımızın azaltılması, enerjide arz güvenliği, doğal gaz ve elektrik fiyatlarının aşağı yönlü hareketi, yerli kaynak payımızın arttırılması ile dışa bağımlılığımızın azaltılması, sanayimizin maliyetlerini düşürerek rekabet gücümüzün arttırılması ve istihdam gibi bir çok imkan elde edilebilecektir.
Bu gelişmenin ülkemize hayırlı olmasını diliyor, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız başta olmak üzere çok sayıda kurumun desteği ile sağlanan bu başarıda emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum.
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