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        Haberler Ekonomi Borsa Rönesans Gayrimenkul Yatırım katılım endeksine uygun mu? Rönesans GYO halka arz ne zaman, kaç lot verir? - Borsa Haberleri

        Rönesans Gayrimenkul Yatırım halka arz oluyor! İşte Rönesans GYO talep toplama tarihleri

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. halka arzına onay verdi. 135 TL hisse fiyatıyla talep toplayacak olan Rönesans Gayrimenkul Yatırım halka arz kapsamında, toplamda 33.357,450 lot dağıtımı yapacak. Halka açıklık oranı yüzde 10,08 açıklanan Rönesans GYO'nun halka arz büyüklüğü 4,5 milyar TL olduğu belirtildi. İşte Rönesans Gayrimenkul Yatırım halka arz tarihi, olası lot dağılımı ve katılım endeksine ilişkin tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2024 - 21:01 Güncelleme: 14.04.2024 - 21:40
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        • 1

          Rönesans GYO halka arz oluyor. Söz konusu halka arza katılmayı düşünen yatırımcılar, "Rönesans Gayrimenkul Yatırım halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, katılım endeksine uygun mu? Rönesans GYO kaç lot verir, hangi bankalarda var?" sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte Rönesans Gayrimenkul Yatırım talep toplama tarihleri...

        • 2

          RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM HALKA ARZI NE ZAMAN?

          Rönesans Gayrimenkul Yatırım'ın halka arzı yani talep toplama tarihleri 17-18-19 Nisan olarak belirlendi.

        • 3

          RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR?

          Rönesans Gayrimenkul halka arz hisse fiyatı 135 TL olarak açıklandı.

        • 4

          RÖNSESANS GAYRİMENKUL YATIRIM KAÇ LOT VERİR?

          Rönesans Gayrimenkul toplamda 33.357,450 lot dağıtacak. Olası lot dağılımı şu şekilde;

          2.1 milyon katılım - 13 lot 1755 TL

          2.5 milyon katılım - 11 lot 1485 TL

          2.9 milyon katılım - 10 lot 1350 TL

          3.3 milyon katılım - 9 lot 1215 TL

          3.7 milyon katılım - 8 lot 1080 TL

          4.1 milon katılım - 7 lot 945 TL

          4.5 milyon katılım - 6 lot 810 TL

          4.9 milyon katılım - 5 lot 675 TL

        • 5

          RÖNESANS GYO KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

          Rönesans Gayrimenkul Yatırım katılım endeksine uygun değildir.

        • 6

          RÖNESANS GYO HANGİ BANKALARDA VAR?

          A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Akbank

          Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Acar Menkul Değerler A.Ş.

          Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Alternatif Yatırım Menkuş Değerler A.Ş.

          Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

          Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Anadolubank A.Ş.

          Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Bizim Menkul Değerler A.Ş.

          Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Burgan Bank A.Ş.

          Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Denizbank A.Ş.

          Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Fibabanka A.Ş.

          Garanti Bankası A.Ş.

          Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Global Menkul Değerler A.Ş.

          Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Halk Bankası A.Ş.

          ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          ING Bank A.Ş.

          İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          İş Bankası A.Ş.

          Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

          Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Odeabank A.Ş.

          Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          QNB Finansbank A.Ş.

          Pay Menkul Değerler A.Ş.

          PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

          Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.

          Prim Menkul Değerler A.Ş.

          Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Şekerbank A.Ş.

          Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          TEB A.Ş.

          TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.

          Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

          Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Vakıflar Bankası A.Ş.

          Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

          Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

          Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Ziraat Bankası A.Ş.

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