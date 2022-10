“Türkiye bu oyunda hızla ilerliyor”

- Hayatım boyunca iyi bir oyuncu oldum. Her yıl yaklaşık 50 farklı oyun oynuyorum. Her gün 1-2 saat oynamaya çalışıyorum ve sadece Riot'un ürünlerini değil, farklı oyunları da deniyorum. Yüzlerce saatimi harcayabileceğim derin strateji oyunlarını oynamaktan büyük keyif alıyorum. Çocuklarım da yaş gruplarına uygun birçok oyun oynuyorlar. 7 yaşındaki kızım Switch veya iPad'te oyun oynuyor, 16 yaşındaki oğlum çok güçlü bir PlayStation oyuncusu, aynı zamanda bilgisayar mühendisliği öğrencisi olan 20 yaşındaki oğlum ağırlıklı olarak çevrimiçi PC oyunları oynuyor.

'PROJECT L' GELİYOR

- Birkaç yıl öncesine kadar tek ürünümüz dünyanın en çok oynanan PC oyunu League of Legends'tı. Ekran başına milyonlarca, fiziksel olarak binlerce kişiyi bir araya getiren animasyon serilerimiz ve espor etkinliklerimizle bambaşka bir noktaya geldik. VALORANT, League of Legends, Teamfight Tactics, Legends of Runeterra ve League of Legends: Wild Rift'i evreninde toplam 180 milyon aylık aktif oyuncuya ulaştık. Yeni oyun planlarımız ve üzerinde çalıştığımız farklı projelerimiz var. Şu anda açıklayabileceğim, “Project L” kod adlı bir yakın dövüş oyunumuz ve geliştirmekte olduğumuz bir MMORPG bulunuyor.

- Geçtiğimiz 10 yılda oyunlarımızı Türkiye için yerelleştirirken, ülkenin önde gelen seslendirme sanatçılarıyla ve stüdyolarıyla çalıştık. Oyuncuları bir araya getiren büyük çaplı organizasyonlar düzenledik. Türkiye’nin ilk profesyonel espor ligini kurarak ülkemizde kurumsal ve profesyonel bir spor dalı haline getirdik. Ofisin açıldığı ilk günden beri uzun vadeli planlarla Türkiye’ye ve Türk oyuncusuna yatırım yaptık. Gerçekleştirdiğimiz üniversite iş birliklerini, Türkiye’nin ilk Avrupa’nın en büyük espor merkezini burada açmamızı, League of Legends sunucularını 10 milyon TL’lik yatırımla Türkiye’ye getirmemizi ve son olarak VALORANT veri merkezi yatırımımızı bu çalışmaların başında sayabiliriz.