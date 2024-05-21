Dawson, dünyanın birçok yerinden dalgıçların gelip Gelibolu'nun derinliklerindeki güzellikleri ve tarihi görebileceğini kaydederek, "Bu bölgede önümüzdeki günlerde daha birçoğuna dalış yapacağız fakat bu yeterli gelmeyecek, bundan sonra da tekrar geleceğime enimin. Dalış sırasında yaptığım çekimleri sosyal medya hesaplarımda ve birçok teknik dalgıcın olduğu gruplarda paylaşacağım. Bölgedeki teknik dalış potansiyelinin tüm dünyaya anlatacağım. Su altında görülebilecek çok batık var. Lütfen bu bölgenin tanıtımı için buraya gelin." diye konuştu. Mağara dalıcısı ve su altı fotoğrafçısı Ashley Peterson da uzun süredir mağara ve batıklara dalış yaptığını bildirdi.