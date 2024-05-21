Bursa'da korkunç olay! Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayıp gasbettiler
Bursa'nın Mudanya ilçesinden 1'i kadın iki kişiyi Eskişehir'e götürüp getiren 30 yaşındaki taksici Yunus Yüksel, 20 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Yüksel'in 20 gün önce kız çocuk babası olduğu öğrenildi. Kaçan iki şüpheli aranıyor
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde, aracına aldığı 1'i kadın 2 kişi tarafından ormanda bıçaklanıp gasbedilen taksici Yunus Yüksel (30) ağır yaralandı.
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Şüpheliler olay sonrası taksiciyi aracıyla birlikte bir ara sokağa bırakıp kaçarken, 20 bıçak darbesiyle ağır yaralanıp tedaviye alınan Yüksel’in 20 gün önce kız çocuğu dünyaya geldiği öğrenildi.
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Olay, saat 17.00 sıralarında Mudanya ilçesi Çepni Mahallesi’nde bulunan ormanda meydana geldi.
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ARA SOKAĞA BIRAKIP KAÇTILAR
Taksici Yunus Yüksel, iddiaya göre, Eskişehir'e gitmek isteyen biri kadın iki yolcuyu aracıyla aldı. Eskişehir'e gidip geri dönen iki kişi, ilçeye bağlı Çepni Mahallesi'nde inmek istediklerini söyledi.
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Yunus Yüksel, Çepni Mahallesi mevkisindeki ormandan geçtiği sırada erkek yolcunun bıçaklı saldırısına uğrayıp, gasbedildi.
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Yaklaşık 20 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Yüksel kanlar içerisinde kalırken, şüpheliler, taksiciyi aracıyla birlikte ilçe merkezindeki bir ara sokağa bırakıp kaçtı.
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HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR
Olayı gören çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan taksici, Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Yüksel, buradaki müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi devam eden Yüksel'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
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20 GÜN ÖNCE BABA OLDU
Öte yandan, evli olan Yunus Yüksel'in yaklaşık 20 gün önce kız çocuğunun olduğu öğrenildi.
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Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, jandarma, kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
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